”Tricolorii” vor juca în meciul din semifinale cu Turcia, în deplasare, iar dacă vor reuși să se califice în finală vor mai juca un meci, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.



Chiar dacă România a dat peste unul dintre cei mai grei adversari posibili la tragerea la sorți, Miodrag Belodedici este optimist. Fostul mare internațional este de părere că selecționata lui Mircea Lucescu are un traseu excelent către turneul final!



La scurt timp după tragerea la sorți, au apărut deja primele reacții în presa turcă, mai ales că patru dintre jucătorii chemați frecvent la lotul nostru național joacă în Superliga Turciei.



Miodrag Belodedici e convins: ”Îi batem pe turci!”



„Ce drum drept avem… autostradă până la Mondial! Turcia a cucerit aproape tot estul Europei, cu toți conducătorii lor. Acum, nu prea mai poate să ajungă. Traseul e accesibil, normal, doar dacă nu picăm cu Italia sau altcineva de calibrul ăsta. Au și ei jucători buni, care evoluează la echipe mari, nu se compară cu Bosnia, sunt mai puternici, zic eu.



Atmosfera de acolo va conta. Când ieși pe stadion și auzi 80.000 de oameni cântând, îți mai tremură puțin piciorușele, pulsul bate mai repede și nu mai poți să-ți oxigenezi plămânii și creierul cum ar trebui. Te gândești la altceva, nu la meci, când vezi toată lumea aia urlând.



Au spectatori gălăgioși, foarte gălăgioși. Poate ne vedem la Mondiale, totuși. O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte. Nea Mircea știe, a trecut și el pe acolo ca selecționer, ăsta deja e un avantaj”, a spus Belodedici, potrivit GSP.ro.



Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, iar dacă vom reuși să ne calificăm în finala barajului, atunci vom mai juca și pe 31 martie.



Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

