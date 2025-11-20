Reacția lui Florin Răducioiu după ce România a picat cu Turcia în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026

Reacția lui Florin Răducioiu după ce Rom&acirc;nia a picat cu Turcia &icirc;n barajul pentru Campionatul Mondial din 2026 CM 2026 Florin Răducioiu / Foto - Gabriel Chirea
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România, meci infernal cu Turcia, în deplasare, pe 26 martie 2026.

TAGS:
Florin RaducioiuRomaniaTurcia
Din articol

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al României, și-a spus părerea imediat după tragerea la sorți de joi după-amiază.

Răducioiu: "Voi credeți că ei nu se tem de noi?"

“(n.r: Avem un as în mânecă fiindcă Lucescu a fost selecţionerul Turciei?) Aparent da, dar până la urmă nu intră Lucescu în teren. Dincolo de considerentele pe care le-a spus Stelică (n.r: că vom juca la Istanbul, într-o atmosferă infernală, contra unor vedete ca Calhanoglu şi Guler), care sunt corecte, fac o comparaţie. Şi noi în Ţara Galilor am jucat într-o atmosferă foate complicată.

Meci mai frumos ca ăsta… nu e mai nimic frumos pentru fotbal. Joci într-o atmosferă cu 50 de mii de oameni… Nu ai nimic de pierdut, trebuie să demonstrăm că avem valoare. E ca o finală. Voi credeţi că ei nu se tem de noi? De un Hagi, de un Mihăilă, de un Man?

Nu mai vreau să vorbim de acest complex de inferioritate. Putem da lovitura pe contraatac, nu văd unde e problema”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit as.ro.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Meciurile din barajul european pentru CM

Calea 1:

Italia - Irlanda de Nord

Ţara Galilor - Bosnia

Calea 2:

Ucraina - Suedia

Polonia-Albania

Calea 3

Turcia - România

Slovacia - Kosovo

Calea 4

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
”Nu e normal să stai cu mâna întinsă”. Ilie Bolojan le explică românilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
&rdquo;Nu e normal să stai cu m&acirc;na &icirc;ntinsă&rdquo;. Ilie Bolojan le explică rom&acirc;nilor de ce trebuie să crească impozitele pe proprietate
ARTICOLE PE SUBIECT
Patru joacă &icirc;n campionatul nostru! Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii
Gică Popescu, prima reacție după ce Rom&acirc;nia și-a aflat adversara: &rdquo;Nu ne-am fi dorit&rdquo;
Gică Popescu, prima reacție după ce România și-a aflat adversara: ”Nu ne-am fi dorit”
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele
Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele
ULTIMELE STIRI
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo;
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Turcii au analizat naționala Rom&acirc;niei și au numit cei mai periculoși jucători
Turcii au analizat naționala României și au numit cei mai periculoși jucători
Mircea Lucescu se &icirc;ntoarce &icirc;n Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, &icirc;n 2018
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la Rom&acirc;nia - San Marino

Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: Ar fi de vis pentru noi

Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi"

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | Rom&acirc;nia și-a aflat adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România și-a aflat adversarele

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: &rdquo;Nu știam de la ce sunt!&rdquo;

Gigi Becali s-a trezit cu conturile pline: ”Nu știam de la ce sunt!”

Spaniolii anunță: 200.000.000&euro; pentru transferul lui Leo Messi!

Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: &rdquo;Ceva absolut spectaculos&rdquo;

Suma cerută lui Dinamo pentru transferul lui Albion Rrahmani: ”Ceva absolut spectaculos”



Recomandarile redactiei
E convins, după ce Rom&acirc;nia a dat de Turcia la baraj: &rdquo;O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!&rdquo;
E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Diferență de peste 390 de milioane de euro &icirc;ntre loturile Turciei și Rom&acirc;niei: cine sunt &bdquo;sperietorile&rdquo;
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara Rom&acirc;niei din play-off-ul pentru Mondial
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Patru joacă &icirc;n campionatul nostru! Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
"Patru joacă în campionatul nostru!" Presa din Turcia a reacționat după tragerea la sorți din play-off-ul Cupei Mondiale
Mircea Lucescu se &icirc;ntoarce &icirc;n Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, &icirc;n 2018
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
Alte subiecte de interes
Florin Răducioiu l-a descris &icirc;n două cuvinte pe Kylian Mbappe după ce Franța a fost eliminată de la EURO 2024
Florin Răducioiu l-a descris în două cuvinte pe Kylian Mbappe după ce Franța a fost eliminată de la EURO 2024
Reacția lui Florin Răducioiu după ce Spania s-a calificat &icirc;n marea finală EURO 2024: &rdquo;Mi-aș dori să c&acirc;știge Campionatul European!&rdquo;
Reacția lui Florin Răducioiu după ce Spania s-a calificat în marea finală EURO 2024: ”Mi-aș dori să câștige Campionatul European!”
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist&nbsp;
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor c&acirc;nd au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al Rom&acirc;niei
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
CITESTE SI
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

stirileprotv Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite &icirc;ntr-un camion la Vama Albița. Anchetă &icirc;n desfășurare

stirileprotv Lansatoare de rachetă și arme de foc descoperite într-un camion la Vama Albița. Anchetă în desfășurare

Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

stirileprotv Miss Univers Thailanda. Ținutele impresionante a 122 de concurente au cucerit spectatorii | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!