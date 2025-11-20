Reacția lui Florin Răducioiu după ce România a picat cu Turcia în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.

Florin Răducioiu, fostul mare atacant al României, și-a spus părerea imediat după tragerea la sorți de joi după-amiază.

Răducioiu: "Voi credeți că ei nu se tem de noi?"



“(n.r: Avem un as în mânecă fiindcă Lucescu a fost selecţionerul Turciei?) Aparent da, dar până la urmă nu intră Lucescu în teren. Dincolo de considerentele pe care le-a spus Stelică (n.r: că vom juca la Istanbul, într-o atmosferă infernală, contra unor vedete ca Calhanoglu şi Guler), care sunt corecte, fac o comparaţie. Şi noi în Ţara Galilor am jucat într-o atmosferă foate complicată.



Meci mai frumos ca ăsta… nu e mai nimic frumos pentru fotbal. Joci într-o atmosferă cu 50 de mii de oameni… Nu ai nimic de pierdut, trebuie să demonstrăm că avem valoare. E ca o finală. Voi credeţi că ei nu se tem de noi? De un Hagi, de un Mihăilă, de un Man?



Nu mai vreau să vorbim de acest complex de inferioritate. Putem da lovitura pe contraatac, nu văd unde e problema”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit as.ro.

