Răzvan Burleanu și-a exprimat bucuria după ce toate biletele destinate fanilor români pentru meciul cu Turcia, de la Istanbul, au fost vândute în numai 20 de secunde.

Răzvan Burleanu, fericit datorită interesului românilor

Președintele FRF le-a transmis suporterilor naționalei care nu au prins bilet că regretă situația lor, însă a subliniat că a făcut tot ce a putut ca vânzarea să aibă loc în mod „democratic”.

„(n.r.- despre achiziționarea biletelor de către fanii români pentru meciul cu Turcia) Da, cunosc foarte bine situația. Pe de o parte, mă bucur foarte mult să văd acest interes pentru un meci al echipei naționale jucat în deplasare, un meci decisiv.

În același timp, ne pare rău pentru cei care nu au reușit să prindă bilete. După cum știți, am apelat la această variantă de acces democratic la biletele pentru acest meci. Toți suporterii au fost anunțați în prealabil de ora în care biletele vor fi puse în vânzare.

Burleanu: „Dacă am fi avut 20.000 de bilete, toate ar fi fost cumpărate”

La ora 12:00, erau peste 3.700 de utilizatori conectați la platforma de vânzare a biletelor. La un minut distanță, numărul a depășit 5.000 și, după cum știți, fiecare suporter a avut posibilitatea să achiziționeze până la patru bilete.

Cred că, dacă am fi avut 20.000 de bilete, toate ar fi fost cumpărate de către suporterii români”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul „Beșiktaș Park”, în semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile au fost repartizate în Peluza Nord. Au fost disponibile 2.130 de bilete pentru suporterii români.