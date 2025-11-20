”Tricolorii” au fost în urna a patra valorică și vor juca, în primul meci, împotriva reprezentativei Turciei, în deplasare. Dacă vom reuși să trecem, atunci vom juca, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.



Gică Popescu, fostul căpitan al lui Galatasaray, a reacționat imediat după ce România și-a aflat adversara. Fostul lider al Generației de Aur este de părere că elevii lui Mircea Lucescu vor avea parte de o primire ostilă în meciul de la Istanbul.



Gică Popescu, prima reacție după ce Turcia a ieșit în calea României



Meciul se va juca pe 26 martie, iar dacă vom reuși să ne calificăm în finala barajului, atunci vom mai juca și pe 31 martie.



„Era o echipă pe care n-am fi dorit-o, este o echipă cu jucători care joacă la cluburi importante, o echipă care a crescut enorm în ultimii ani. Nu ne-o doream, dar dacă vrem să fim prezenți la Campionatul Mondial, trebuie să jucăm contra echipelor mari și să le și batem.



Va fi o atmosferă pe măsura importanței jocului. Știm, ne-am uitat la meciurile echipelor de club, echipelor naționale. Trebuie să ne așteptăm la o primire ostilă, nu foarte prietenoasă. Va trebui să fim pregătiți de acest meci din toate punctele de vedere”, a spus Gică Popescu, la Antena 1.



Meciurile de la barajul pentru Campionatul Mondial:



Grupa A



Italia - Irlanda de Nord



Țara Galilor - Bosnia & Herțegovina



Grupa B



Ucraina - Suedia



Polonia - Albania



Grupa C



Turcia - România



Slovacia - Kosovo



Grupa D

