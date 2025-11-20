”Tricolorii” au fost în urna a patra valorică și vor juca, în primul meci, împotriva reprezentativei Turciei, în deplasare. Dacă vom reuși să trecem, atunci vom juca, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia.



Mircea Lucescu se întoarce în Turcia!



Mircea Lucescu (80 de ani) se întoarce, astfel, în Turcia, acolo unde a fost selecționer între 2017 și 2019. A plecat cu scandal, după ce jurnaliștii turci i-au boicotat ultimele conferințe de presă, ca urmare a ultimelor rezultate.



După un meci pierdut ”acasă” cu Suedia, scor 0-1, în 2018, Lucescu a susținut o conferință de presă de un singur minut. Jurnaliștii i-au pus o singură întrebare, chiar dacă sala era plină.



"Nu l-am întrebat nimic pe Lucescu pentru că el are mereu o scuză pentru orice", a spus atunci Levent Tüzemen, jurnalist la Fotomac.



Bilanțul lui Mircea Lucescu pe banca selecționatei Turciei nu a adus foarte multe rezultate pozitive. În 17 meciuri a câștigat doar de patru ori, reușind, de asemenea, și șase rezultate de egalitate, dar și șapte înfrângeri.



Cu ”Il Luce” selecționer, Turcia a disputat un amical chiar cu România, câștigat de ”tricolori” cu 2-0 la Cluj.



Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie, iar dacă vom reuși să ne calificăm în finala barajului, atunci vom mai juca și pe 31 martie.

