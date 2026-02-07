Ștefănescu a semnat în vară cu Konyaspor, după ce a fost achiziționat de la FCSB în schimbul sumei de 300.000 de euro. Extrema, care s-a format la Sepsi, nu a reușit să impresioneze până acum la formația turcă: doar un gol în 11 meciuri și doar de două ori titular.

Marius Ștefănescu a revenit în lotul lui Konyaspor

În ianuarie, Çağdaş Atan, antrenorul de la acea vreme a lui Konyaspor, a decis să nu se mai bazeze pe Marius Ștefănescu, iar jucătorul de bandă nici măcar nu a fost luat în cantonamentul de iarnă al echipei.

Ștefănescu a primit însă acum o veste bună. La finalul ferestrei de mercato, Konyaspor, care a fost preluată între timp de antrenorul İlhan Palut, a decis să îl includă pe român în lotul pentru a doua parte a sezonului

Pentru Marius Ștefănescu este o veste excelentă, având în vedere că în acest sezon a jucat deja la două echipe - FCSB și Konyaspor - iar până în vară nu ar fi putut juca la altă echipă.

24 noiembrie este data ultimului meci jucat de Ștefănescu la Konyaspor - 68 de minute într-un meci cu Antalyaspor (0-0)