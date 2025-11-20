Echipa națională a României va avea de câștigat două meciuri în deplasare pentru a obține un loc la Cupa Mondială 2026.

Tricolorii antrenați de Mircea Lucescu se vor deplasa în Turcia pentru a încerca o victorie care i-ar transforma în favoriți, într-o posibilă finală cu Slovacia ori Kosovo.

Turcia a învins Ungaria cu 6-1 în barajul de menținere în grupa de elită a Ligii Națiunilor

Cu Ianis Hagi în teren, România va dori să nu treacă prin experiența trăită de fotbaliștii maghiari, în barajul de Liga Națiunilor UEFA, jucat în martie 2025 contra turcilor.

Turcia a învins Ungaria pe teren propriu cu 3-1, după care a câștigat în Arena Pușkaș din Budapesta și mai clar, la scor de neprezentare.