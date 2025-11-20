GALERIE FOTO România lui Hagi joacă în Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii

Rom&acirc;nia lui Hagi joacă &icirc;n Turcia pentru un loc la Mondial: prin ce au trecut ungurii la barajul jucat recent cu turcii Nationala
Turcia - România se joacă în 26 martie, pentru un loc în finala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială 2026.

Echipa națională a României va avea de câștigat două meciuri în deplasare pentru a obține un loc la Cupa Mondială 2026.

Tricolorii antrenați de Mircea Lucescu se vor deplasa în Turcia pentru a încerca o victorie care i-ar transforma în favoriți, într-o posibilă finală cu Slovacia ori Kosovo.

Turcia a învins Ungaria cu 6-1 în barajul de menținere în grupa de elită a Ligii Națiunilor

Cu Ianis Hagi în teren, România va dori să nu treacă prin experiența trăită de fotbaliștii maghiari, în barajul de Liga Națiunilor UEFA, jucat în martie 2025 contra turcilor.

Turcia a învins Ungaria pe teren propriu cu 3-1, după care a câștigat în Arena Pușkaș din Budapesta și mai clar, la scor de neprezentare.

Turcia a pierdut acasă cu 6-0 în fața Spaniei, în preliminarii

În preliminariile pentru Cupa Mondială din America de Nord, Turcia a pierdut însă umilitor în fața campioanei europene, Spania, scor 0-6.

Turcii au reușit însă victorii convingătoare împotriva Georgiei - depășite scor 4-1 - și contra vecinei Bulgaria, scor 2-0.

Turcia a încheiat grupa de calificare pe locul 2, la trei puncte în urma Spaniei, pe care a reușit să o blocheze la ea acasă; în ultima etapă, într-un meci jucat la Sevilla, Turcia a revenit de la 0-1 împotriva ibericilor, dar a reușit să își mențină avantajul pentru numai opt minute. Partida s-a încheiat cu scor egal, 2-2.

E convins, după ce România a dat de Turcia la baraj: ”O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte!”
Diferență de peste 390 de milioane de euro între loturile Turciei și României: cine sunt „sperietorile”
Prima reacție a lui Mircea Lucescu după ce a aflat adversara României din play-off-ul pentru Mondial
Turcii au analizat naționala României și au numit cei mai periculoși jucători
Mircea Lucescu se întoarce în Turcia! Cum l-au umilit jurnaliștii la conferința de presă, în 2018
