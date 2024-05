Un profesionist desăvârșit, deși s-a retras de 23 de ani din activitate

"Belo" și foștii săi colegi de sub tricolor s-au antrenat astăzi din nou pe arena Arcul de Triumf din București, pentru evenimentul "Meciul de adio al Generatiei de Aur", care va avea loc pe 25 mai 2024 și va fi transmis în direct de PRO TV și VOYO.

După ce a dat numeroase autografe și s-a salutat amical cu ceilalți foști jucători ai naționalei, Belodedici a început antrenamentul și a fost surprins după câteva ture de organizatori, colegi și jurnaliști cu un tort imens și sticle de șampanie.

Fostului libero i s-a urat tradiționalul "La Mulți Ani!" și i s-a cântat "Mulți ani trăiască!" pe marginea gazonului. Dar acesta a fost profesionist 100%, deși a agățat ghetele în cui de 23 de ani, și a continuat antrenamentul fără să guste din dulciuri și băutură, pentru că vrea să fie în formă maximă la meciul de pe Arena Națională.

Belodedici, dublu câștigător al CCE, cu Stelele din București și Belgrad

Miodrag Belodedici este născut la Socol (jud. Caraș-Severin) și s-a format la juniorii cluburilor Minerul Moldova Nouă (1978-1981) și Luceafătul București (1981-1982). La seniori a evoluat pentru Steaua București (1982-1988, 1998-2001), Steaua Roșie Belgrad (1989-1992), Valencia (1992-1994), Valladolid (1994-1995) și Atlante FC Mexico City (1996-1998). Are 55 de selecții și 5 goluri pentru echipa națională a României (1984-2000), cu care a participat la CM 1994, Euro 1996, CM 1998 și Euro 2000.

În palmares are trofee în România (6 x titluri de campion / 5 x Cupa României) și Iugoslavia (3 x titluri campion / 1 x Cupa Iugoslaviei), dar și anivel internațional (2 x Cupa Campionilor Europeni, 1 x Supercupa Europei / 1 x CUpa Intercontinentală). La nivel individual, a fost de două ori în top trei cei mai buni jucători români ai anului (1987 - locul 2, 1986 - locul 3) și s-a clasat pe poziția a opta în clasamentul Ballon d'Or (1991).

"Mă simt la fel ca la 40 de ani, mă simt bine"

"Mă simt la fel ca la 40 de ani, mă simt bine. Eu am norocul că sunt mai slăbuț, mai finuț, mai tehnic, nu am fost niciodată de luptă. Mă simt bine, nu am probleme. Bine, mai am niște dureri, pe aici, pe dincolo, dar nu sunt importante.

S-a întâmplat de foarte multe ori să-mi serbez ziua alături de colegii de echipă. Avem de toate, șampanie, bomboane, de toate, azi le mâncăm de ziua mea, mâine ne considerăm în cantonament. Mă bucur că i-am văzut, toți arată foarte bine. Nu știu ce mănâncă Generația asta de Aur, dar se mențin toți bine. Pe mine toată lumea mă întreabă ce fac, ce mănânc. Eu nu am avut niciodată probleme de îngrășat. Mie chiar îmi spuneau că trebuie să mănânc mai mult, să pun masă musculară pe mine.

Eu zic că suntem în grafic cu pregătirea, să vedem și adversarii cum se prezintă, pentru că după nume va fi meci greu. Și ei au jucători extraordinari în lot, noi suntem Generația de Aur, dar să vedem fizic cum stăm. Cu mingea cred că ne descurcăm, dar probabil jocul va fi un pic mai lent decât în perioada noastră de glorie", a declarat Miodrag Belodedici.

Foto - Gabriel Chirea