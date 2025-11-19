LIVE BLOG Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România își află AZI adversarele

Tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 | România își află AZI adversarele CM 2026
Echipa națională a României își află astăzi, după ora 14:00, adversarele din play-off-ul pentru Cupa Mondială din 2026. Semifinala este programată pe 26 martie, iar o posibilă finală pe 31 martie.

Baraj CM 2026ItaliaTurciaDanemarcaUcrainaEchipa Nationala
România, la barajul pentru CM 2026

Urnele pentru barajul CM 2026. Cum se va efectua tragerea la sorți

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo
  • Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.

Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

Mircea Lucescu a plecat miercuri după-amiază spre Zurich

Imediat după victoria cu San Marino (7-1), marți seară, Mircea Lucescu a anunțat că va participa la tragerea la sorți de la Zurich, lăsând de înțeles că plănuiește să stea pe banca echipei naționale și la barajul din martie.

"Il Luce" a sosit la aeroport miercuri după-amiază, însoțit de unul dintre secunzii săi, Florin Constantinovici. Selecționerul a refuzat să facă declarații.

La conferința de presă de după meciul de la Ploiești, întrebat ce adversară și-ar dori în semifinalele barajului, Lucescu a spus: "Aici nu depinde de preferinţa mea, trebuie să faci tot ce e posibil să câştigi. Am câştigat noi cu Italia, când era campioana lumii. Aia de '84 a fost una dintre cele mai mari echipe ale lumii. Din păcate, nu ne-am calificat mai departe pentru că am pierdut trei jucători esenţiali, aşa cum acum am pierdut fundaşii centrali".

Marco Materazzi și Martin Dahlin, legendele care decid adversarele României

Tragerea la sorți va începe la ora 14:00, iar mai întâi se vor stabili duelurile din play-off-ul intercontinental pentru Cupa Mondială, acolo unde vor participa Noua Caledonie, Irak, RD Congo, Jamaica, Surinam și Bolivia. Invitat special la tragerea la sorți va fi Christian Karembeu (54 de ani), campion mondial și european cu Franța, dar și dublu câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid.

Imediat după, FIFA va organiza tragerea la sorți și pentru meciurile europene de baraj. Invitați pentru a stabili duelurile din martie vor fi alți doi foști mari fotbaliști - Marco Materazzi (52 de ani) și Martin Dahlin (57 de ani).

Materazzi a fost campion mondial cu Italia în 2006, după o finală contra Franței câștigată la loviturile de departajare. Fostul fundaș, care ulterior avea să câștige Liga Campionilor cu Inter, a fost cel care a provocat eliminarea celebră a lui Zinedine Zidane din prelungiri.

Martin Dahlin, fost atacant la Borussia Monchengladbach, a marcat 4 goluri pentru Suedia la CM 1994, turneu final de tristă amintire pentru noi. România a fost eliminată în sferturile de finală chiar de Suedia, după loviturile de departajare.

42 de naționale s-au calificat deja la CM 2026

  • Gazde: Canada, Mexic, SUA
  • AFC: Australia, Iran, Japonia, Iordania, Coreea de Sud, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan
  • CAF: Algeria, Capul Verde, Coasta de Fildeș, Egipt, Ghana, Maroc, Senegal, Africa de Sud, Tunisia
  • CONCACAF: Curaçao, Haiti, Panama
  • CONMEBOL: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC: Noua Zeelandă
  • UEFA: Austria, Belgia, Croația, Anglia, Franța, Germania, Olanda, Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Elveția

Ultimele 6 locuri se decid după barajele europene și cele intercontinentale

