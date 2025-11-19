România, la barajul pentru CM 2026

Urnele pentru barajul CM 2026. Cum se va efectua tragerea la sorți



Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina

Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia

Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo

Irlanda, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo Urna 4: România, Suedia, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord



În semifinalele programate pe 26 martie, se împerechează echipele din urna 1 cu cele din urna 4, iar cele din urna 2 cu cele din urna 3. Formațiile din urnele 1 și 2 vor fi gazde.



Tot la tragerea de joi se vor stabili și potențialele finale, programate pe 31 martie. Gazdele se vor stabili prin tragere la sorți.

Mircea Lucescu a plecat miercuri după-amiază spre Zurich



Imediat după victoria cu San Marino (7-1), marți seară, Mircea Lucescu a anunțat că va participa la tragerea la sorți de la Zurich, lăsând de înțeles că plănuiește să stea pe banca echipei naționale și la barajul din martie.



"Il Luce" a sosit la aeroport miercuri după-amiază, însoțit de unul dintre secunzii săi, Florin Constantinovici. Selecționerul a refuzat să facă declarații.



La conferința de presă de după meciul de la Ploiești, întrebat ce adversară și-ar dori în semifinalele barajului, Lucescu a spus: "Aici nu depinde de preferinţa mea, trebuie să faci tot ce e posibil să câştigi. Am câştigat noi cu Italia, când era campioana lumii. Aia de '84 a fost una dintre cele mai mari echipe ale lumii. Din păcate, nu ne-am calificat mai departe pentru că am pierdut trei jucători esenţiali, aşa cum acum am pierdut fundaşii centrali".