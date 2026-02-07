Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivul din Team Romania care i-a oferit steagul vedetei din SUA și s-a pozat cu el a povestit cum s-au desfășurat lucrurile.

Cum a ajuns steagul României la Snoop Dogg

Mihai Pacioianu, component al echipei de bob a României, care va concura la Jocurile Olimpice de Iarnă, a dezvăluit că el i-a dat steagul României lui Snoop Dogg pentru a crea un moment inedit.

„Defilarea seara a fost deosebită, a fost încărcată de emoție, foarte multă lume. Toată lumea striga: România! Toți ne-au cerut steagul.

A fost ceva la care am vista de când mi-am dorit să ajung la Jocurile Olimpice, a fost ceva extraordinar cu siguranță.

Eu am fost cel care i-a dat steagul lui Snoop Dogg și mi-am dorit să fac ceva amuzant și i-am dat steagul și a început să îl fluture”, a spus Mihai Pacioianu, component al echipei de bob a României, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.