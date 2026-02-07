FOTO EXCLUSIV Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul”

Imagini extrem de rare! Snoop Dogg, alături de Team Romania la deschiderea JO de iarnă: „Eu i-am dat steagul” Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportivul care i-a dat steagul României lui Snoop Dogg a dezvăluit cum s-a ajuns în această ipostază.

TAGS:
bobSnoop DoggJocurile Olimpice de IarnaRomaniaTeam Romania
Din articol

Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă, iar sportivul din Team Romania care i-a oferit steagul vedetei din SUA și s-a pozat cu el a povestit cum s-au desfășurat lucrurile.

Cum a ajuns steagul României la Snoop Dogg

Mihai Pacioianu, component al echipei de bob a României, care va concura la Jocurile Olimpice de Iarnă, a dezvăluit că el i-a dat steagul României lui Snoop Dogg pentru a crea un moment inedit.

Puteți vedea mai multe legate de acest moment la Jurnalul de Știri din Sport de la PRO TV, de sâmbătă seara.

„Defilarea seara a fost deosebită, a fost încărcată de emoție, foarte multă lume. Toată lumea striga: România! Toți ne-au cerut steagul.

A fost ceva la care am vista de când mi-am dorit să ajung la Jocurile Olimpice, a fost ceva extraordinar cu siguranță.

Eu am fost cel care i-a dat steagul lui Snoop Dogg și mi-am dorit să fac ceva amuzant și i-am dat steagul și a început să îl fluture”, a spus Mihai Pacioianu, component al echipei de bob a României, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

  • Snoop2
×
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
Snoop Dogg a fluturat steagul României / Captură COSR
ÎNAPOI LA ARTICOL

Snoop Dogg a fluturat steagul României la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă

Rapperul este antrenor onorific al echipei SUA la Jocurile Olimpice de iarnă, în încercarea organizatorilor de a promova competițiile sportive. El a fost folosit și pentru promovarea ediției precedente a Jocurilor Olimpice de vară.

Sportivii români aflați la Cortina d'Ampezzo, în seara deschiderii Jocurilor Olimpice, au avut parte de o surpriză uriașă. În timpul ceremoniei, aceștia s-au întâlnit cu rapperul Snoop Dogg.

După ce s-au pozat cu el, sportivii noștri i-au oferit un steag al României. Snoop Dogg a fost foarte încântat de această întâlnire și de căldura delegației României, astfel că a luat steagul și l-a fluturat.

Întregul moment a fost publicat pe pagina de Facebook a Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde
ARTICOLE PE SUBIECT
România, la Jocurile Olimpice de iarnă. Programul de sâmbătă al tricolorilor
România, la Jocurile Olimpice de iarnă. Programul de sâmbătă al tricolorilor
Încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026! Când e ceremonia de deschidere, cum arată delegația României și cine va fi portdrapel
Încep Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026! Când e ceremonia de deschidere, cum arată delegația României și cine va fi portdrapel
Kristin Della Rovere, MVP în meciul de debut al Italiei de la Jocurile Olimpice de iarnă!
Kristin Della Rovere, MVP în meciul de debut al Italiei de la Jocurile Olimpice de iarnă!
ULTIMELE STIRI
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu
Arsenal - Sunderland, LIVE pe VOYO de la 17:00. "Tunarii" pot face un nou pas spre titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Adriano i-a făcut o vizită lui Chivu la Milano: ”Acum încearcă să nu te emoționezi”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

Eugen Neagoe, după Rapid - Petrolul: ”Îl respect pe Gâlcă, dar nu mă așteptam să facă asta”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

MM Stoica, uluit după ultima plecare de la FCSB: ”Mă mir! L-au ofertat și el a ales România”

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

Gigi Becali s-a convins de Matei Popa după două meciuri: "I-am dat telefon lui Târnovanu"

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

”Dan Petrescu, soluție pentru națională?” Răspuns categoric

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul

250.000 de euro pentru transferul jucătorului de la FCSB! Campioana a dat răspunsul



Recomandarile redactiei
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Manchester United - Tottenham 2-0, ACUM, pe VOYO | Gazdele au majorat scorul
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Șumudică, distrus: „Gata cu lingușeala!“
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
Mesaj anti-ICE la Jocurile Olimpice! Ce și cu ce era scris pe zăpada de la Milano-Cortina
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
ACUM: Csikszereda - UTA 2-0 | Meci tare la Miercurea Ciuc
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Konyaspor s-a răzgândit în privința lui Marius Ștefănescu! Anunțul turcilor
Alte subiecte de interes
Aja Evans, medaliată la Jocurile Olimpice, abuzată sexual de medicul echipei SUA! Detalii oribile făcute publice în proces
Aja Evans, medaliată la Jocurile Olimpice, abuzată sexual de medicul echipei SUA! Detalii oribile făcute publice în proces
Aur pentru România la bob! Tentea și Daroczi au scris istorie pentru țara noastră la Cupa Europei
Aur pentru România la bob! Tentea și Daroczi au scris istorie pentru țara noastră la Cupa Europei
”Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg”. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
”Nu știam că sunt antrenați de Snoop Dogg”. Selecționerul Senegalului, viral pe internet
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! Câștig de peste 500 de mii de euro pe lună
Snoop Dogg ar fi invidios! Mike Tyson, fotografie virală cu un sac imens de marijuana! Câștig de peste 500 de mii de euro pe lună
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Norvegia ia tot la Jocurile Olimpice! Rușii au ratat incredibil la tir
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
Cazul Valieva: patinatoarea spune că ar fi luat din greşeală medicamentele prescrise bunicului ei
CITESTE SI
Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

stirileprotv Margot Robbie, apariție îndrăzneață la premiera noului său film la Londra. Ținută inspirată din epoca victoriană. FOTO

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

stirileprotv Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!

Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

stirileprotv Primul schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, după cinci luni. 314 deținuți au fost eliberați | VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!