„Să ne cunoaștem adversara din primul meci de play-off. Adversara noastră a terminat pe locul trei în grupă și s-a calificat în play-off grație rezultatului obținut în Liga Națiunilor.



Echipa noastră națională de fotbal a terminat pe locul doi după Spania în Grupa E a preliminariilor europene pentru Campionatul Mondial din 2026 și va juca împotriva adversarilor pe terenul propriu.



Lotul adversarului nostru include patru jucători care joacă în țara noastră: Ianis Hagi (Alanyaspor), Valentin Mihăilă (Rizespor), Deian Sorescu (Gaziantep) și Denis Drăguș (Eyupspor)", au notat cei de la Fotomac.

Duelul cu Turcia se joacă pe 26 martie 2026



Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.



Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

