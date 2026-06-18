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Forul mondial al fotbalului, FIFA, a şters deja un număr uriaş de comentarii de incitare la ură de pe reţelele de socializare de la startul Cupei Mondiale în SUA, Canada şi Mexic în 11 iunie, relatează DPA.

Statistica publicată de FIFA

Potrivit FIFA, 3,8 milioane de postări au fost analizate, iar 388.000 au fost îndepărtate.

În timpul Cupei Mondiale din 2022, 287.000 de postări şi comentarii au fost şterse.

„Peste 250 de milioane de comentarii şi postări au fost evaluate, dintre care peste 30 de milioane dintre acestea au fost identificate ca fiind dăunătoare”, a menţionat FIFA.

Un panel de personalităţi proeminente s-au întâlnit în Atlanta, Georgia, pentru dezvoltarea soluţiilor de a pune capăt discursului de ură.

George Weah, printre combatanții discursului urii

Printre participanţi se numără fostul internaţional liberian George Weah, desemnat jucătorul anului de către FIFA, fosta internaţională nigeriană Mercy Akide şi David Gerson, fost arbitru american şi fondator al mişcării ''Refs Need Love Too''.

„Când mă uit în urmă, nimic nu s-a schimbat. Am experimentat insulte rasiste când rasismul era în vârful său. Dar încă vorbim despre acest lucru azi”, a spus Weah.

„Şi din acest motiv luptăm, încercăm să educăm tinerii astfel încât să crească asemenea unor indivizi cu empatie, nu doar oameni care iubesc jocul. Nu există loc pentru discriminare în societatea noastră”, a mai adăugat fostul mare atacant al clubului AC Milan şi fost preşedinte ale Liberiei.

Agerpres