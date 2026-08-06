Zlatan Ibrahimovic a fost coleg de vestiar cu câțiva români, printre care și Bogdan Lobonț.

Lobonț, invitat permanent la VOYO SPORT LIVE, a vorbit despre fostul mare atacant suedez.

Zlatan Ibrahimovic a fost un analist vocal pe parcursul Cupei Mondiale 2026, iar declarațiile sale au fost preluate de toate publicațiile sportive ale lumii. O afirmație care a atras atenția a fost cea care a vizat finala Spania – Argentina.

Suedezul a reacţionat la izbucnirea unei altercaţii între Gavi, Eric Garcia şi Leandro Paredes, după finala Cupei Mondiale din 2026, câştigată de Spania împotriva Argentinei.

Zlatan Ibrahimovic, reacție dură după Spania – Argentina, finala Cupei Mondiale

Fostul jucător suedez s-a declarat surprins că nu a văzut mai mulţi spanioli venind în ajutorul coechipierului lor şi a afirmat că i-ar fi dat o lovitură puternică mijlocaşului echipei ”Albiceleste”.

În calitate de comentator pentru canalul Fox Sports, fostul atacant al Suediei s-a înfuriat după ce a văzut comportamentul lui Leandro Paredes faţă de mijlocaşul şi fundaşul echipei ”La Roja”.

Bogdan Lobonț, fost coleg cu Zlatan Ibrahimovic la Ajax Amsterdam, a declarat că nu îl consideră arogant, mai dur sau schimbat pe suedez, comparativ cu perioada în care cei doi erau colegi de vestiar la clubul ”lăncierilor”.

Bogdan Lobonț, părere despre Zlatan Ibrahimovic: ”El nu e arogant, chiar dacă așa e perceput”

Așa cum se prezenta la acel moment, cu personalitatea puternică, dorind să fie un om de bază pentru echipa sa, așa este și acum Zlatan, chiar dacă mulți îl percep arogant, cu atitudine superioară.

Referitor la afirmația care îl vizează pe Paredes, Lobonț crede că fostul atacant a declarat exact ceea ce a simțit și ceea ce chiar ar fi făcut dacă era pe teren.

”Din perspectiva mea, Zlatan nu pare arogant. Pare pentru mulți pare arogant după modul în care vorbește, dar el e neschimbat! Cum e Zlatan acum, așa era și atunci, la antrenamente sau la meciuri.

(N.r. – Zlatan a spus că i-ar fi dat un cap în figură lui Paredes) Așa e Zlatan! Sunt convins că a spus-o din inimă, așa a crezut el”, a spus Bogdan Lobonț în emisiunea Matinal VOYO Sport Live.

Zlatan Ibrahimovic, reacție dură față de Leandro Paredes

Deşi Leandro Paredes a scăpat de o sancţiune imediată din partea arbitrilor după finala pierdută pe ”MetLife Stadium”, comisia de disciplină a FIFA va deschide o procedură pentru a face lumină asupra incidentelor şi a începutului de altercaţie de după fluierul final.

Campionul mondial din 2022 ar putea fi, aşadar, sancţionat ulterior pentru gestul său urât de după victoria Spaniei.

”Paredes poate să se considere norocos că nu a fost un jucător ca mine pe teren. Dacă aş fi fost acolo, i-aş fi dat un cap în faţă şi aş fi fost eliminat”, a declarat Ibrahimovic despre Paredes.