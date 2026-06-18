Timp de aproape patru minute, el a confundat cele două echipe.

Murat Ekrem Çimen , comentator al postului de televiziune turc TRT, a fost demis după ce a provocat indignare în rândul telespectatorilor în timpul meciului de marţi de la Cupa Mondială dintre Iran şi Noua Zeelandă (2-2).

Odată ce meciul a început, comentatorul a descris atacurile Iranului (echipa juca în alb) ca şi cum ar fi fost cele ale Noii Zeelande (care era în negru) şi a atribuit iranienilor ocaziile Noii Zeelande.

„Este inacceptabil ca cineva cu peste 30 de ani de experienţă să facă o astfel de greşeală.”

De asemenea, a greşit numele jucătorilor înainte de a-şi da seama de acest lucru când Mehdi Taremi, vedeta echipei naţionale iraniene, a apărut pe ecran.

Gafa memorabilă a lui Murat Ekrem Çimen și reacția televiziunii

La câteva ore după această gafă, care a fost distribuită pe scară largă pe reţelele de socializare, reţeaua TRT a anunţat eliminarea sa din echipa de comentarii într-un comunicat.

„Eroarea făcută în timpul comentariului meciului Iran-Noua Zeelandă, difuzat în această dimineaţă (marţi) la ora 4:00 AM, ora Turciei, în cadrul Cupei Mondiale din 2026, este inacceptabilă conform standardelor de difuzare ale TRT”, se arată în comunicat. „Ne cerem scuze telespectatorilor noştri şi publicului pentru această eroare.”

Instituţia media a anunţat, de asemenea, că a iniţiat proceduri administrative şi de inspecţie. „Experienţa îndelungată, expertiza şi angajamentul TRT Spor faţă de transmisiuni sunt incompatibile cu această eroare”, a declarat postul.

„Măsurile necesare vor fi implementate pe deplin odată ce această procedură va fi finalizată. Comentatorul în cauză a fost eliminat din echipa de transmisiuni a Cupei Mondiale din Statele Unite în cadrul anchetei şi nu va mai participa la transmisiunile turneului. Este inacceptabil pentru TRT ca cineva cu peste 30 de ani de experienţă în transmisiunile sportive să facă o astfel de greşeală. TRT nu tolerează nicio practică care încalcă standardele de transmisiune în timpul evenimentelor naţionale şi internaţionale care ajung la milioane de telespectatori”, a precizat sursa citată, conform news.ro.

Prezentat de presa turcă drept un comentator experimentat „în domeniu din 1997”, Murat Ekrem Çimen s-a alăturat echipei TRT Spor în 2020. Este o figură binecunoscută în transmisiunile sportive şi în relatările despre fotbal. De asemenea, a fost redactor-şef al revistei Sports Assembly şi este puternic implicat în scena fotbalului amator din Ankara. Ziarul Hurriyet notează că este membru al consiliului de administraţie al Federaţiei Cluburilor Sportive Amatoare din Ankara din 2022 şi îl descrie drept „o figură recunoscută în lumea sportului”.