Istvan Kovacs, plătit regește la Cupa Mondială! Cu ce sumă poate reveni arbitrul de la turneul final

Arbitrul român nu a fost delegat la un meci oarecare, ci la o partidă istorică: Tunisia - Japonia, meciul cu numărul 1000 din istoria Cupei Mondiale.

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Cel care i-a dat vestea lui Istvan Kovacs a fost chiar legendarul Pierluigi Collina, șeful arbitrilor de la FIFA. Kovacs va fi asistat la meciul care se va disputa în Mexic, la Monterrey, de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Având în vedere importanța turneului final, dar și importanța arbitrului într-o astfel de competiție, arbitrii sunt plătiți pe măsură pentru munca prestată la Cupa Mondială.

Istvan Kovacs poate încasa o avere la Cupa Mondială. Doar pentru participarea la turneul final, arbitrul din Carei va încasa 100.000 de dolari, iar pentru fiecare meci din faza grupelor, centralului român îi vor mai intra în conturi câte 10.000 de dolari, însă se mai pot adăuga și bonusuri de performanțe.

Dacă arbitrul român care în urmă cu un an s-a aflat la centru la finala Champions League va fi desemnat să arbitreze finala Cupei Mondiale, atunci Kovacs ar putea ajunge până la 300.000 de dolari.