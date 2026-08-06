Pauza de o lună și o zi avută de Sorana Cîrstea după turneul de la Wimbledon, în care a încercat să efectueze o recuperare, în urma accidentării abdominale suferite, s-a încheiat.

Primul meci jucat la revenire a fost o înfrângere, scor 6-4, 6-4, în fața australiencei Maya Joint, sportivă clasată pe locul 75 în clasamentul WTA, la 20 de ani.

Sorana Cîrstea, învinsă de numărul 75 WTA, la revenirea în circuit

Cap de serie numărul 14 în Openul Canadian, Sorana Cîrstea a început mai bine confruntarea, desprinzându-se cu break, la 3-1, în setul inaugural.

Două break-uri consecutive a semnat, de la acel scor, jucătoarea din Oceania, care a avut nevoie, în game-ul final, de șapte mingi de set pentru a-l atrage în favoarea sa.

Setul secund a fost și mai echilibrat, egalitatea menținându-se până la 4-4, scor de la care Joint a mai cedat doar trei puncte.

