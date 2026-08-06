GALERIE FOTO Sorana Cîrstea, învinsă la Toronto. Va mai juca în proba de dublu, împreună cu Mirra Andreeva

Sorana Cîrstea, învinsă la Toronto. Va mai juca în proba de dublu, împreună cu Mirra Andreeva Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, eliminată de Maya Joint, în minimum de seturi.

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WTA TorontoOpenul CanadeieliminareSorana CirsteaTenis WTA
Din articol

Pauza de o lună și o zi avută de Sorana Cîrstea după turneul de la Wimbledon, în care a încercat să efectueze o recuperare, în urma accidentării abdominale suferite, s-a încheiat.

Primul meci jucat la revenire a fost o înfrângere, scor 6-4, 6-4, în fața australiencei Maya Joint, sportivă clasată pe locul 75 în clasamentul WTA, la 20 de ani.

Sorana Cîrstea, învinsă de numărul 75 WTA, la revenirea în circuit

Cap de serie numărul 14 în Openul Canadian, Sorana Cîrstea a început mai bine confruntarea, desprinzându-se cu break, la 3-1, în setul inaugural.

Două break-uri consecutive a semnat, de la acel scor, jucătoarea din Oceania, care a avut nevoie, în game-ul final, de șapte mingi de set pentru a-l atrage în favoarea sa.

Setul secund a fost și mai echilibrat, egalitatea menținându-se până la 4-4, scor de la care Joint a mai cedat doar trei puncte.

Sorana Cîrstea

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Cîrstea rămâne pe loc, momentan, în clasamentul mondial

Chiar dacă a pierdut, Sorana Cîrstea nu cedează, deocamdată, niciun loc în ierarhia WTA, ocupând același loc 18 pe care l-a avut la începutul competiției.

Openul Canadei nu se încheie încă pentru Sorana Cîrstea, care va face echipă, în proba de dublu, cu Mirra Andreeva, noua campioană a turneului de la Roland Garros.

Cîrstea și Andreeva se vor duela cu două jucătoare specializate în această probă, Shuai Zhang și Katerina Siniakova.

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