FIFA a publicat clasamentul complet al CM 2026, după încheierea competiției în urma finalei câștigate de Spania în fața Argentinei (1-0).
Ierarhia oficială aferentă CM 2026
Primele patru clasate sunt, așa cum era normal, Spania, Argentina, Anglia și Franța. Ele sunt urmate de sfertfinalistele Norvegia, Belgia, Maroc și Elveția.
Top 10 este completat de către Mexic și Columbia. Brazilia, SUA, Portugalia și Canada sunt următoarele în clasament.
Irak a fost cea mai slabă națională de la turneul final recent încheiat. Tunisia, Uzbekistan și Haiti ocupă pozițiile 47-45.
Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026
- 1. Spania
- 2. Argentina
- 3. Anglia
- 4. Franța
- 5. Norvegia
- 6. Belgia
- 7. Maroc
- 8. Elveția
- 9. Mexic
- 10. Columbia
- 11. Brazilia
- 12. SUA
- 13. Portugalia
- 14. Canada
- 15. Egipt
- 16. Paraguay
- 17. Olanda
- 18. Germania
- 19. Coasta de Fildeș
- 20. Croația
- 21. Japonia
- 22. Australia
- 23. RD Congo
- 24. Ghana
- 25. Ecuador
- 26. Africa de Sud
- 27. Suedia
- 28. Austria
- 29. Bosnia și Herțegovina
- 30. Algeria
- 31. Senegal
- 32. Capul Verde
- 33. Iran
- 34. Coreea de Sud
- 35. Turcia
- 36. Scoția
- 37. Uruguay
- 38. Arabia Saudită
- 39. Cehia
- 40. Noua Zeelandă
- 41. Qatar
- 42. Curaçao
- 43. Panama
- 44. Iordania
- 45. Haiti
- 46. Uzbekistan
- 47. Tunisia
- 48. Irak
Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Uruguay și Paraguay sunt cele șase naționale care sunt sigure de prezența la Cupa Mondială din 2030, în calitate de țări-gazdă.