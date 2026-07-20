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FIFA a publicat clasamentul complet al CM 2026, după încheierea competiției în urma finalei câștigate de Spania în fața Argentinei (1-0).

Ierarhia oficială aferentă CM 2026

Primele patru clasate sunt, așa cum era normal, Spania, Argentina, Anglia și Franța. Ele sunt urmate de sfertfinalistele Norvegia, Belgia, Maroc și Elveția.

Top 10 este completat de către Mexic și Columbia. Brazilia, SUA, Portugalia și Canada sunt următoarele în clasament.

Irak a fost cea mai slabă națională de la turneul final recent încheiat. Tunisia, Uzbekistan și Haiti ocupă pozițiile 47-45.

Clasamentul final al Cupei Mondiale 2026

1. Spania

2. Argentina

3. Anglia

4. Franța

5. Norvegia

6. Belgia

7. Maroc

8. Elveția

9. Mexic

10. Columbia

11. Brazilia

12. SUA

13. Portugalia

14. Canada

15. Egipt

16. Paraguay

17. Olanda

18. Germania

19. Coasta de Fildeș

20. Croația

21. Japonia

22. Australia

23. RD Congo

24. Ghana

25. Ecuador

26. Africa de Sud

27. Suedia

28. Austria

29. Bosnia și Herțegovina

30. Algeria

31. Senegal

32. Capul Verde

33. Iran

34. Coreea de Sud

35. Turcia

36. Scoția

37. Uruguay

38. Arabia Saudită

39. Cehia

40. Noua Zeelandă

41. Qatar

42. Curaçao

43. Panama

44. Iordania

45. Haiti

46. Uzbekistan

47. Tunisia

48. Irak

Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Uruguay și Paraguay sunt cele șase naționale care sunt sigure de prezența la Cupa Mondială din 2030, în calitate de țări-gazdă.