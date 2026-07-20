VIDEO Cucurella a plecat cu trofeul Cupei Mondiale într-o pungă de plastic? Imaginile au devenit instant virale

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SPORT.RO
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Imaginile cu fundașul spaniol părăsind stadionul cu mult râvnitul trofeu într-o simplă pungă de plastic au provocat imediat un val de reacții pe internet.

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Marc CucurellaSpaniaCupa Mondiala
Din articol

Marc Cucurella a atras toate privirile la finalul turneului, nu doar prin evoluțiile solide de pe teren, ci și printr-un episod inedit petrecut la capătul marii finale. Jucătorul, esențial în drumul naționalei pregătite de Luis de la Fuente către titlul mondial, a fost filmat în timp ce pleca de la arena MetLife din New Jersey într-o ipostază neobișnuită.

În clipul care a făcut înconjurul rețelelor de socializare, fotbalistul recent ajuns la Real Madrid părea că transportă Cupa Mondială într-un sac de gunoi. Scena a stârnit rapid confuzie printre suporteri și jurnaliști, mulți întrebându-se cum este posibil ca cel mai prestigios obiect din fotbal să fie purtat în asemenea condiții.

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Misterul din spatele pungii de plastic

Situația s-a clarificat la scurt timp. Potrivit jurnaliștilor de la publicația iberică Tribuna, momentul viral are o explicație mult mai simplă. Spaniolul nu avea în pungă trofeul original, ci o replică detaliată construită din piese LEGO, care semăna izbitor cu varianta reală.

Cunoscut pentru spiritul său glumeț și energia pozitivă din vestiar, fundașul a pregătit această farsă pentru a detensiona atmosfera, reușind încă o dată să își amuze fanii și să capteze atenția presei internaționale la finalul competiției.

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