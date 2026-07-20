Marc Cucurella a atras toate privirile la finalul turneului, nu doar prin evoluțiile solide de pe teren, ci și printr-un episod inedit petrecut la capătul marii finale. Jucătorul, esențial în drumul naționalei pregătite de Luis de la Fuente către titlul mondial, a fost filmat în timp ce pleca de la arena MetLife din New Jersey într-o ipostază neobișnuită.

În clipul care a făcut înconjurul rețelelor de socializare, fotbalistul recent ajuns la Real Madrid părea că transportă Cupa Mondială într-un sac de gunoi. Scena a stârnit rapid confuzie printre suporteri și jurnaliști, mulți întrebându-se cum este posibil ca cel mai prestigios obiect din fotbal să fie purtat în asemenea condiții.