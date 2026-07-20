Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Uruguay și Paraguay sunt cele șase naționale care sunt sigure de prezența la Cupa Mondială din 2030.
Premieră la CM 2030: șase gazde din trei continente diferite
Toate cele șase reprezentative și-au câștigat biletele în calitate de țări-gazdă ale turneului final.
Spania, Portugalia și Maroc vor fi organizatoare principale, în timp ce țările sud-americane au fost adăugate în contextul ediției centenare a Cupei Mondiale.
Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui primele trei partide de la CM 2030, după care turneul final se va muta în celelalte trei țări menționate.
Decizia FIFA
„Ediția din 2030 este o piatră de hotar simbolică pentru FIFA, deoarece celebrează 100 de ani de la prima Cupă Mondială FIFA jucată în America de Sud pe trei stadioane.
În urma unor ample consultări cu toate confederațiile, Consiliul FIFA a aprobat o celebrare unică a centenarului Cupei Mondiale FIFA în America de Sud, mai exact în Uruguay, Argentina și Paraguay”, a anunțat FIFA, citată de sportbible.com.
Cupa Mondială din 1930 a avut loc în Uruguay și a fost câștigată de gazde, care au învins Argentina în finală. Paraguay este țara în care își are sediul confederația sud-americană de fotbal, CONMEBOL.
Cele 23 de stadioane propuse pentru CM 2030
23 de stadioane au fost incluse în planurile oficiale de găzduire aprobate de FIFA, inclusiv Camp Nou al Barcelonei, Santiago Bernabéu al lui Real Madrid și Estadio da Luz al lui Benfica.
Argentina
- Buenos Aires – Estadio Monumental
Maroc
- Agadir – Stadionul Adrar
- Casablanca – Stadionul Hassan al II-lea
- Fez – Stadionul Fez
- Marrakech – Stadionul din Marrakech
- Rabat – Stadionul Prince Moulay Abdellah
- Tanger – Stadionul Ibn Batouta
Paraguay
- Asunción – Estadio Osvaldo Domínguez Dibb
Portugalia
- Lisabona – Stadionul Luminii
- Lisabona – Estádio José Alvalade
- Porto – Estádio do Dragão
Spania
- Barcelona – Camp Nou
- Barcelona – Stadionul RCDE
- Bilbao – Stadionul San Mamés
- Las Palmas – Estadio Gran Canaria
- Madrid – Santiago Bernabéu
- Madrid – Stadionul Metropolitano
- San Sebastián – Stadionul Anoeta
- Sevilla – Estadio de La Cartuja
- Valencia – Nou Mestalla
- Vigo – Stadionul Balaídos
- Zaragoza – Nueva Romareda
Uruguay
- Montevideo – Estadio Centenario