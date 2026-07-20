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Spania, Portugalia, Maroc, Argentina, Uruguay și Paraguay sunt cele șase naționale care sunt sigure de prezența la Cupa Mondială din 2030.

Premieră la CM 2030: șase gazde din trei continente diferite

Toate cele șase reprezentative și-au câștigat biletele în calitate de țări-gazdă ale turneului final.

Spania, Portugalia și Maroc vor fi organizatoare principale, în timp ce țările sud-americane au fost adăugate în contextul ediției centenare a Cupei Mondiale.

Argentina, Uruguay și Paraguay vor găzdui primele trei partide de la CM 2030, după care turneul final se va muta în celelalte trei țări menționate.

Decizia FIFA

„Ediția din 2030 este o piatră de hotar simbolică pentru FIFA, deoarece celebrează 100 de ani de la prima Cupă Mondială FIFA jucată în America de Sud pe trei stadioane.

În urma unor ample consultări cu toate confederațiile, Consiliul FIFA a aprobat o celebrare unică a centenarului Cupei Mondiale FIFA în America de Sud, mai exact în Uruguay, Argentina și Paraguay”, a anunțat FIFA, citată de sportbible.com.

Cupa Mondială din 1930 a avut loc în Uruguay și a fost câștigată de gazde, care au învins Argentina în finală. Paraguay este țara în care își are sediul confederația sud-americană de fotbal, CONMEBOL.

Cele 23 de stadioane propuse pentru CM 2030

23 de stadioane au fost incluse în planurile oficiale de găzduire aprobate de FIFA, inclusiv Camp Nou al Barcelonei, Santiago Bernabéu al lui Real Madrid și Estadio da Luz al lui Benfica.

Argentina

Buenos Aires – Estadio Monumental

Maroc

Agadir – Stadionul Adrar

Casablanca – Stadionul Hassan al II-lea

Fez – Stadionul Fez

Marrakech – Stadionul din Marrakech

Rabat – Stadionul Prince Moulay Abdellah

Tanger – Stadionul Ibn Batouta

Paraguay

Asunción – Estadio Osvaldo Domínguez Dibb

Portugalia

Lisabona – Stadionul Luminii

Lisabona – Estádio José Alvalade

Porto – Estádio do Dragão

Spania

Barcelona – Camp Nou

Barcelona – Stadionul RCDE

Bilbao – Stadionul San Mamés

Las Palmas – Estadio Gran Canaria

Madrid – Santiago Bernabéu

Madrid – Stadionul Metropolitano

San Sebastián – Stadionul Anoeta

Sevilla – Estadio de La Cartuja

Valencia – Nou Mestalla

Vigo – Stadionul Balaídos

Zaragoza – Nueva Romareda

Uruguay