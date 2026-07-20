Așa arată lupta pentru Balonul de Aur după ce Spania a devenit campioană mondială! Spaniolii sunt îngrijorați

Furia Roja a dominat complet partida, iar primul șut la poartă al argentinienilor a venit abia în a doua repriză a prelungirilor. Spaniolii au avut ocazii pe bandă rulantă, dar Emiliano Martinez i-a ținut pe sud-americani în joc.

Unicul gol al partidei a venit în startul reprizei a doua a prelungirilor, când Ferran Torres l-a învins pe Dibu Martinez cu un șut în forță.

Cu Campionatul Mondial încheiat, se vorbește din nou despre cursa pentru Balonul de Aur, însă finala turneului ridică și mai multe întrebări.

La 39 de ani, Lionel Messi era favorit să câștige al nouălea Balon de Aur din carieră dacă Argentina ar fi cucerit din nou Cupa Mondială. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Messi a avut o prestație slabă în marea finală, motiv pentru care șansele argentinianului scad simțitor chiar dacă legendarul fotbalist a dus în spate naționala Albiceleste.

Așadar, Balonul de Aur nu are un favorit cert. Lamine Yamal, și el printre favoriți, nu s-a făcut remarcat în timpul turneului final și nici în finala cu Argentina nu a reușit să își lase amprenta asupra jocului.

Jurnaliștii de la MundoDeportivo cred că șansele lui Rodri de a cuceri un nou Balon de Aur au crescut după victoria Spaniei. Totuși, spaniolii se tem că Rodri ar putea avea parte de o nedreptate. Concret, spaniolii spun că s-ar putea întâmpla la fel ca în 2010, când Xavi și Iniesta, proaspăt campioni mondiali, și-au împărțit voturile. Ibericii se tem că Rodri și Lamine Yamal și-ar putea împărți voturile, iar Leo Messi poate câștiga Balonul de Aur.

Totuși, cei de la Squawka vin cu o ipoteză surprinzătoare. Statisticienii spun că Harry Kane este noul favorit la câștigarea celui mai prestigios trofeu individual din lumea fotbalului, iar britanicul ar fi urmat de Lamine Yamal și Leo Messi.