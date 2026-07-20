Finala Spania - Argentina, scor 1-0, a avut loc în New Jersey, iar spaniolii au devenit noii campioni mondiali după golul reușit de Ferran Torres în a doua repriză a prelungirilor.

Donald Trump vrea un nou Mondial în SUA

La scurt timp după deznodământul turneului final, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, care le-a înmânat Cupa Mondială spaniolilor, a anunțat o decizie radicală.

Trump vrea ca SUA să găzduiască o nouă ediție a Cupei Mondiale și i-a trimis un mesaj direct președintelui FIFA, Gianni Infantino.

”Am avut o idee pentru Gianni. El a pus totul în mișcare, iar eu am spus cu încredere: «Vom organiza turneul». Totuși, exista temerea că am putea avea multe stadioane goale. Până la urmă, nu s-a întâmplat deloc așa.

Cred că am văzut o rată de ocupare de 99,9%, deși probabil cifra nici măcar nu este corectă, pentru că, de fapt, stadioanele au fost arhipline.

I-am propus lui Gianni o idee: «Data viitoare ar trebui să anunți două țări gazdă». Anunță-ne pe noi din nou, iar apoi încă o țară. Astfel, se mai diminuează din nemulțumire și din șocul celor care nu sunt aleși.

Mi se pare o idee foarte bună. Dar, având în vedere cifrele pe care le-am avut, vom solicita imediat să organizăm din nou competiția.

I-am spus că, pentru a reduce surpriza, ar putea să ne anunțe pe noi, apoi încă o țară pentru ediția următoare și poate încă una după aceea. Însă noi trebuie să găzduim din nou acest turneu și trebuie să se întâmple cât timp sunt eu aici. Ai auzit ce am spus, Gianni? De data aceasta, le vom lăsa pe dinafară pe Canada și Mexic”, a spus Donald Trump.