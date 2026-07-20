MARCELINO

Primul trofeu internațional important al Spaniei a fost cucerit la Euro 1964, după 2-1 în finala cu Uniunea Sovietică. Ibericii au deschis scorul prin Chus Pereda (6), dar sovieticii au egalat rapid, prin Galimzyan Khusainov (8). Golul decisiv a fost marcat cu capul de micuțul atacant (173 cm) Marcelino Martinez (84), care juca la Racing Ferrol.

FERNANDO TORRES

În finala Euro 2008, Spania s-a impus la limită în finala cu Germania, scor 1-0. Unicul gol al finalei de pe Ernst-Happel-Stadion din Viena a fost marcat de Fernando Torres (33), iar atacantul de Liverpool a fost declarat și omul meciului. Acesta a rămas în istoria fotbalului spaniol ca unul dintre cei mai mari atacanți din toate timpurile și un jucător exponențial al celei mai bune generații din istoria țării.

ANDRES INIESTA

În ultimul act al Cupei Mondiale din 2010, spaniolii au avut un meci extrem de dificil cu Olanda. Rămas în istoria fotbalului ca una dintre cele mai dure meciuri la acest nivel, duelul a intrat în prelungiri. Confruntarea a fost decisă de golul lui Andres Iniesta (116), care evolua la acel moment la FC Barcelona, echipă care în acel sezon câștigase la Liga, Supercupa Spaniei, Supercupa Europei și FIFA Club World Cup.

Același Iniesta a fost declarat omul meciului în finala Euro 2012. Deși golurile au fost marcate de David Silva (14), Jordi Alba (41), Fernando Torres (84) și Juan Mata (88), mijlocașul central a fost considerat cel mai bun jucător de pe teren, datorită modului cum a coordonat jocul echipei sale, zdrobind Squadra Azzurra cu Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Andrea Pirlo, Daniele De Rossi, Mario Balotelli și Antonio Cassano în primul "11".

MIKEL OYARZABAL

În finala Euro 2024, Spania a învins Anglia cu 2-1. Ibericii au marcat primii prin Nico Williams (47), dar englezii au revenit în joc prin reușita lui Cole Palmer (73). Când toată lumea se pregătea de prelungiri, Mikel Oyarzabal (88) a reușit golul care a adus trofeul echipei antrenate Luis de la Fuente. Atacantul lui Real Sociedad fuses introdus pe teren abia în minutul 68, dar a rămas în istoria fotbalului spaniol ca omul care a adus al patrulea trofeu continental.

FERRAN TORRES

În ultimul act al CM 2026, spaniolii au dominat copios Argentina, care a intrat în prelungiri cu un om mai puțin, după eliminarea lui Enzo Fernandez (90+3). Jocul consistent al spaniolilor a fost recompensat cu golul lui Ferran Torres (106), care la fel ca și Oyarzabal la Euro 2024, fusese introdus pe teren de Luis de la Fuente, pe parcursul jocului (62).

Atacantul Barcelonei a fost supranumit "Omul care a salvat fotbal", pentru că actuala națională a Argentinei a creat o imensă animozitate printre microbiști, datorită numeroasele greșeli de arbitraj de care a beneficiat și din cauza unei atitudini nesportive devenită cronică.