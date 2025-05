Fernando Torres, carieră impresionantă ca fotbalist



Torres este un produs al academiei lui Atletico Madrid. Într-o carieră de 18 ani, el a jucat ca atacant pentru Atletico Madrid (2001-2007, 2015-2018), Liverpool (2007-2011), Chelsea (2011-2014), AC Milan (2014-2016) și Sagan Tosu (2018-2019). Torres are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Spaniei, iar la reprezentativa de seniori a jucat 110 meciuri și a marcat 38 de goluri, între 2003 și 2014.



În palmaresul său se regăsesc titlul în La Liga (2001-2002), trofeul Europa League (2017-2018) și o finală de Champions League (2015-2016), cu Atletico, și FA Cup (2011-2012), Champions League (2011-2012), Europa League (2012-2013) și o finală FIFA Club World Cup (2012), cu Chelsea.



Cu naționala Spaniei a cucerit titlul mondial (2010) și două Campionate Europene (2008, marcatorul singurului gol din finală / 2012, golgheter), plus titlurile europene U16 (2001) și U19 (2002), a jucat finala Cupei Confederațiilor (2013 / golgheter) și a luat medalia de bronz în 2009 (golgheter).



A fost pe locul al treilea în clasamentele Ballon d'Or (2008) și FIFA World Player of the Year (2008), plus în echipele UEFA (2008), FIFPro (2008, 2009) și Euro 2008.