În iulie 2024, Iniesta și-a agățat ghetele în cui și, după o viață dedicată fotbalului, a luat o pauză de la „sportul-rege“. Acum însă, după doi ani, fostul internațional spaniol a ajuns la concluzia că e momentul să-și înceapă noua aventură în fotbal. De această dată, din postura de antrenor.

Andrés Iniesta, printre cei mai mari mijlocași din istoria fotbalului, și-a legat finalul carierei, ca jucător, de Asia. Pentru că, pe rând, a evoluat pentru Vissel Kobe (Japonia) și Emirates Club (Emiratele Arabe Unite).

Chindia - Farul 1-0, pe Sport.ro | Șoc în barajul pentru un loc în Superligă! Gol validat după 7 minute de VAR

Iniesta a semnat cu Gulf United din liga a doua din Emirate

Foarte bun prieten cu fostul său coleg, Xavi (46 de ani), alături de care a scris istorie la Barcelona, Iniesta pare că s-a inspirat de la acesta în ceea ce privește debutul său în antrenorat. Xavi, după retragere, a preluat Al-Sadd Doha (Qatar), formație pe care a pregătit-o, între 2019-2021, și cu care a cucerit șase trofee.

Acum, Iniesta a bătut palma cu o grupare din Emirate, Gulf United. Cu precizarea că această echipa nu se poate compara cu Al-Sadd, un colos în Qatar!

Clubul cu care Iniesta tocmai a bătut palma evoluează în liga a doua din Emirate, unde mulți dintre jucători au statut de amatori. În sezonul recent încheiat, Gulf United ocupă locul 10 din 15, când mai sunt doar două runde din liga secundă.

În aceste condiții, e clar că Iniesta a semnat cu Gulf United doar din dorința de a face primii pași în meseria de antrenor de jos, pentru a acumula experiență și a urca, treptat.

După această mutare, arabii au și publicat deja prima fotografie cu noul antrenor al lui Gulf United, după cum se poate vedea mai jos.