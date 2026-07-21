Destinație surpriză pentru fostul mijlocaș al FCSB: va fi antrenat din nou de Charalambous și Pintilii

Războiul din Fâșia Gaza a împărțit anumite țări din lume în două tabere, iar multe dintre ele, chiar dacă nu sunt implicate direct, au decis să sprijine cetățenii din Fâșia Gaza și să ajute umanitar.

Una dintre ele este Spania, care în urmă cu câteva luni, alături de Italia, a anunțat că trimite navă militară pentru a asista o flotă de ajutor umanitar destinată Fâșiei Gaza, afectată de foamete.

Oamenii din Fâșia Gaza au urmărit Spania – Argentina

Oamenii din Fâșia Gaza au susținut chiar selecționata iberică în finala cu Argentina, ca un gest simbolic de recunoștință și pentru decizia luată lunile trecute, iar imaginile au devenit virale

S-au bucurat de parcă ar fi câștigat naționala lor Cupa Mondială 2026! Al Jazeera a publicat un video în care multe persoane s-au adunat într-o piață pentru a vedea partida dintre Spania și Argentina, dar acest demers a avut loc în mai multe zone ale Fâșiei Gaza.

”Mii de palestinieni s-au adunat în Gaza pentru a urmări finala Cupei Mondiale, mulți susținând Spania ca gest de apreciere pentru ceea ce consideră a fi sprijinul acordat palestinienilor în timpul războiului genocidat al Israelului asupra Gazei”, a notat publicația citată.

Spania, ajutor umanitar pentru cetățenii din Fâșia Gaza

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, pe New York/New Jersey Stadium, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Spania a fost echipa mai bună pe tot parcursul acestui turneu, în timp ce Argentina a produs câteva reveniri epice, reuşind un parcurs remarcabil, cu a şaptea sa finală de Cupă Mondială, care a încununat cariera remarcabilă a legendarului Lionel Messi, care a fost motorul selecţionatei Albiceleste până în finală.