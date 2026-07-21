Tragerea la sorţi a grupelor a avut loc luni seară, la Zagreb.

În grupa A au fost repartizate formaţiile Steaua Roşie Belgrad, Buducnost Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Cibona Zagreb, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, Borac Cacak, Krka, Siroki şi Slovan Bratislava.

Campioana României joacă pentru al doilea an consecutiv în Liga Adriatică. În sezonul de debut a atins faza sferturilor de finală.

În stagiunea precedentă, competiţia s-a desfăşurat cu 18 echipe, iar acum numărul acestora a crescut la 20. După meciurile tur-retur din grupe, primele patru clasate se vor califica în Top 8, iar celelalte 12 vor evolua în play-out, cu punctele acumulate anterior.

Din Top 8, şase echipe vor ajunge în play-off, iar pentru celelalte două locuri disponibile în sferturi vor evolua formaţiile clasate inferior (7-8 în play-off şi 1-2 din play-out).

Liga Adriatică va continua în sferturi cu sistemul "cel mai bun din trei partide", pentru calificarea la Turneul Final Four (28-30 mai 2027).

Debutul competiţiei este programat la finalul lunii septembrie.

"O grupă pe care toţi fanii şi-o doreau, cu două echipe din Euroligă, Partizan şi Dubai, încă de la începutul sezonului. Ne aşteaptă meciuri de foc încă din prima fază. Sistemul este diferit, cu 20 de echipe în loc de 18, ceea ce înseamnă, automat, mai multe meciuri. Obiectivul nostru este acelaşi, de a termina în primele patru formaţii, pentru a putea merge în play-off, iar de acolo să atacăm Turneul Final Four", a declarat Branko Cuić, manager U BT Cluj.

Campioana României a lansat deja campania de abonamente pentru noul sezon, valabilă până în 15 septembrie.

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