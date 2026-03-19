Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a forului mondial, care a stabilit că federația israeliană a încălcat mai multe obligații prevăzute în regulamentul FIFA.

Israel, sancționată de FIFA după conflictul din Fâșia Gaza

Ca urmare, federația din Israel a fost amendată cu 150.000 de franci elvețieni și a primit un avertisment oficial. În același timp, FIFA nu a decis suspendarea Israelului din competițiile internaționale.

„În urma propunerii formulate de Asociația Palestiniană de Fotbal (PFA) la cel de-al 74-lea Congres FIFA și a deciziei ulterioare a Consiliului FIFA, care a mandatat Comitetul de Disciplină FIFA să investigheze presupusele incidente discriminatorii semnalate de PFA, Comitetul de Disciplină a constatat că Asociația de Fotbal din Israel (IFA) a comis mai multe încălcări ale obligațiilor sale în calitate de membră FIFA.

Ca urmare, Comitetul de Disciplină FIFA a aplicat următoarele sancțiuni Asociației IFA pentru încălcarea articolelor 13 (Conduită ofensivă și încălcarea principiilor jocului corect) și 15 (Discriminare și incidente rasiste) din Codul Disciplinar FIFA:

a) IFA este obligată să plătească o amendă în valoare de 150.000 CHF, sub rezerva punctului (c) de mai jos;

b) IFA a primit un avertisment oficial cu privire la conduita sa;

c) IFA va fi obligată să implementeze un plan de prevenire conform următoarelor directive:

- IFA trebuie să afișeze, la următoarele trei meciuri de acasă disputate în competiții internaționale de categorie „A” FIFA, un banner semnificativ și foarte vizibil cu textul „Fotbalul unește lumea – Nu discriminării” plasat lângă logo-ul său. IFA va transmite FIFA spre aprobare, cu cel puțin 15 zile înainte de fiecare meci, informații privind dimensiunea, aspectul și locația bannerului în stadion.

- IFA este obligată să investească, în termen de 60 de zile de la notificarea prezentei decizii, o treime din valoarea amenzii prevăzute la punctul (a) mai sus, într-un plan general de combatere a discriminării și de prevenire a repetării unor astfel de incidente, conform articolului 15 alineatul (7) din Codul Disciplinar FIFA. Planul, care trebuie aprobat de FIFA, va pune accent pe următoarele domenii de acțiune: implementarea de reforme, protocoale și mecanisme de monitorizare; precum și campanii educaționale în stadioane și pe canalele oficiale pe tot parcursul sezonului.

- Restul sumei amenzii va fi plătită în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei.

Comitetul de Disciplină FIFA reafirmă faptul că, deși mandatul său este limitat la aplicarea cadrului regulamentar intern al FIFA, nu poate rămâne indiferent față de contextul uman mai larg în care se practică fotbalul. Sportul trebuie să rămână o platformă pentru pace, dialog și respect reciproc. Datorită razei sale globale de acțiune și puterii unificatoare, sportul poartă responsabilitatea de a apăra valorile demnității, egalității și umanității, în special în perioade de conflict și diviziune”, se arată în decizia FIFA.

Decizia Comisiei de Disciplină poate fi atacată la Comisia de Apel a FIFA, iar cazul rămâne deschis pentru eventuale proceduri suplimentare.