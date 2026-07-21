Emiliano Martinez se gândește la o decizie radicală! Prima reacție după eșecul din finala Cupei Mondiale

Emiliano Martinez se gândește la o decizie radicală! Prima reacție după eșecul din finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Emiliano Martinez (33 de ani), portarul Argentinei de la Cupa Mondială, a oferit o primă reacție după eșecul din finală contra Spaniei, scor 0-1.

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La fel ca toți ceilalți colegi, Emiliano Martinez spera că va reuși să cucerească al doilea titlu mondial consecutiv cu Argentina. Portarul de la Aston Villa a avut câteva intervenții extraordinare și a fost cel mai bun jucător al sud-americanilor, însă, până la urmă, s-a văzut învins de Ferran Torres în minutul 106.

Emiliano Martinez se gândește la retragerea din naționala Argentinei

Aclamat de suporterii argentinieni la revenirea în Buenos Aires, Emiliano Martinez a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a sugerat că se gândește serios la retragerea de la echipa națională.

"Am visat că o vom câștiga din nou. Am visat să o aduc iar în Argentina și să scriem istorie încă o dată.

Adevărul este că durerea e greu de explicat. Acum rămâne să reflectez la multe lucruri, să văd cum merg mai departe și dacă a venit momentul să fac un pas în spate.

Îmi pare nespus de rău. Chiar am încercat să dau tot ce am avut mai bun pentru a-mi ajuta țara și colegii mei", a spus Emiliano Martinez, care a avut 11 intervenții în finala contra Spaniei.

Emiliano Martinez (67 de meciuri pentru Argentina) a debutat la echipa națională în 2021, iar de atunci a fost, cu mici excepții, titular. Goalkeeper-ul de la Aston Villa a fost unul dintre protagoniști la ediția din 2022 a Cupei Mondiale, iar în palmaresul său se mai regăsesc două Trofee Copa America, dar și Finalissima.

La CM 2026, rezervele lui Martinez au fost Geronimo Rulli (34 de ani, Olympique Marseille) și Juan Musso (32 de ani, Atletico Madrid).

Intervențiile lui Unai Simon din tot turneul, mai puține decât cele ale lui Emiliano Martinez din finală!

După victoria împotriva Argentinei (1-0 în prelungiri), Spania a câştigat toate premiile individuale acordate: Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului, Pau Cubarsi cel mai bun tânăr jucător, iar Unai Simon cel mai bun portar.

Pe parcursul întregii competiţii, portarul basc a avut de efectuat doar 10 intervenţii, adică mai puţine decât Emiliano Martinez, omologul său argentinian, doar în finala propriu-zisă, care a trebuit să respingă 11 încercări ale spaniolilor!

În cadrul acestei partide, portarul echipei Athletic Bilbao nu a înregistrat nicio paradă în statistici, la fel ca în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Austriei (3-0).

În semifinala împotriva echipei Franţei (2-0) a trebuit să se străduiască cel mai mult, cu trei parade la activ, la şuturile lui Kylian Mbappé (64'), Désiré Doué (81') şi Ousmane Dembélé (90' + 5).

Spaniolul, campion mondial, îi succede lui Emiliano Martinez în calitate de cel mai bun portar al Cupei Mondiale din 2026, scrie news.ro.

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