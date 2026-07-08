GALERIE FOTO Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza! Fan zone improvizată între clădiri bombardate

Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza! Fan zone improvizată între clădiri bombardate CM 2026 Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Meciul dintre Argentina - Egipt, scor 3-2, a fost urmărit în toate colțurile lumii. Inclusiv în Fâșia Gaza, unde ofensiva israeliană a lăsat în urmă cartiere distruse, oamenii s-au adunat pentru a urmări partida de la CM 2026.

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Fasia GazaArgentinaEgipt
Din articol

Egiptul a condus cu 2-0 în duelul cu Argentina din optimi, dar sud-americanii s-au impus cu 3-2. Cristian Romero, Leo Messi și Enzo Fernandez au înscris în decurs de 13 minute, iar campioana en-titre și-a asigurat calificarea în sferturi.

Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza

În Fâșia Gaza, locuitorii au improvizat un fan zone pentru a urmări marele duel dintre Argentina și Egipt. Mohamed Salah și colegii săi au fost încurajați până spre final, dar reușita lui Enzo Fernandez a spulberat speranțele africanilor.

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Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza / Foto IMAGO
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Messi a doborât încă un record

Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii. 

Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.

În sferturile de finală, Argentina va înfrunta învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.

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