Egiptul a condus cu 2-0 în duelul cu Argentina din optimi, dar sud-americanii s-au impus cu 3-2. Cristian Romero, Leo Messi și Enzo Fernandez au înscris în decurs de 13 minute, iar campioana en-titre și-a asigurat calificarea în sferturi.
Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza
În Fâșia Gaza, locuitorii au improvizat un fan zone pentru a urmări marele duel dintre Argentina și Egipt. Mohamed Salah și colegii săi au fost încurajați până spre final, dar reușita lui Enzo Fernandez a spulberat speranțele africanilor.
Messi a doborât încă un record
Reușita cu Egipt a reprezentat pentru Messi al optulea gol la acest turneu final. Legendarul fotbalist a devenit primul jucător din istoria fotbalului care a marcat în șase partide consecutive la Cupa Mondială, în fazele eliminatorii.
Până în acest moment, Messi era la egalitate cu Leonidas (1958-1962), Gyorgy Sarosi (1934-38) și Vava (1958-62), care au marcat în cinci meciuri consecutive în fazele eliminatorii la Mondial.
În sferturile de finală, Argentina va înfrunta învingătoarea duelului dintre Elveția și Columbia.