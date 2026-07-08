Egiptul a condus cu 2-0 în duelul cu Argentina din optimi, dar sud-americanii s-au impus cu 3-2. Cristian Romero, Leo Messi și Enzo Fernandez au înscris în decurs de 13 minute, iar campioana en-titre și-a asigurat calificarea în sferturi.

Argentina – Egipt, urmărit printre ruinele din Gaza

În Fâșia Gaza, locuitorii au improvizat un fan zone pentru a urmări marele duel dintre Argentina și Egipt. Mohamed Salah și colegii săi au fost încurajați până spre final, dar reușita lui Enzo Fernandez a spulberat speranțele africanilor.