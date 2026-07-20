A răbufnit când a văzut ce s-a întâmplat după Spania - Argentina: ”Lipsă totală de respect față de Messi!”

A răbufnit când a văzut ce s-a întâmplat după Spania - Argentina: ”Lipsă totală de respect față de Messi!” CM 2026
SPORT.RO
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Spania a devenit campioană mondială după ce s-a impus în fața Argentinei cu scorul de 1-0 în marea finală.

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Unicul gol al partidei i-a aparținut lui Ferran Torres, care a marcat în a doua repriză a prelungirilor. Argentina a fost periculoasă tot pe final, când a și izbutit primul șut la poartă. 

Sergio Aguero, revoltat de decizia luată de FIFA după finala Spania - Argentina

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După ce Spania și-a adjudecat trofeul de campioană mondială, Rodri, mijlocașul Furiei Roja, a primit trofeul pentru cel mai bun jucător al Mondialului, ”World Cup Golden Ball”.

Sergio Aguero a reacționat dur și a transmis că Lionel Messi ar fi meritat pe deplin acest trofeu. Chiar dacă, în finală, Messi nu a reușit mare lucru, datorită lui Argentina a reușit să ajungă până în ultimul act al competiției.

Toată lumea știe că Rodri este un jucător de top și, într-adevăr, a fost esențial pentru Spania. Dar faptul că FIFA i-a acordat lui Balonul de Aur al turneului în detrimentul lui Messi? Este o adevărată nedreptate.

Contribuțiile lui Rodri nici măcar nu se compară cu ceea ce a făcut Leo. Să oferi o asemenea demonstrație individuală la 39 de ani este pur și simplu incredibil, iar FIFA nu i-a apreciat suficient performanța.

Nici Cristiano Ronaldo, nici Thierry Henry nu și-ar fi putut imagina să joace la un asemenea nivel la această vârstă! Sincer, eliminarea lui Enzo m-a enervat deja, dar această lipsă totală de respect față de Messi m-a făcut și mai furios”, a spus Sergio Aguero.

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