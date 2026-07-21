Covăsnenii s-au deplasat în Giulești pentru debutul în noua stagiune. Sepsi OSK a promovat la finalul sezonului trecut înapoi pe prima scenă a fotbalului românesc, după ce a terminat pe poziția secundă în play-off-ul eșalonului secund.

Laszlo Dioszegi își urechează jucătorul după eșecul cu Rapid: ”A greșit!”

În minutul 53, Alin Dobrosavlevici și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după ce a fost pedepsit cu cartonașul roșu în urma unui fault comis din postura de ultim apărător.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi OSK, a admis faptul că Dobrosavlevici a gestionat greșit faza și că arbitrul a luat decizia corectă de a-l elimina din meci.

”Vreau să îmi felicit și jucătorii pentru cum au luptat în Giulești, încercând să obțină un punct și după ce am rămas în zece oameni.

Consider că Dobrosavlevici a greșit. Eliminarea a fost dictată corect, iar ea putea totuși să fie evitată dacă fundașul nostru degaja direct mingea sau o trimitea în out. El a greșit că s-a întors cu fața spre poarta noastră, iar apoi s-a întâmplat și greșeala lui tehnică.

Au pus o presiune mare pe noi. Sincer, a fost și un jucător de la noi de la Sepsi care m-a cam dezamăgit destul de tare, însă voi avea răbdare cu el deoarece el este un jucător valoros. Am văzut că după doar cinci minute de la intrarea sa pe teren Funsho se sufoca. Nici nu mai putea să alerge.

Se vede clar că nu e încă pregătit să joace la un asemenea nivel, dar eu sper ca el în trei – patru săptămâni se va pune la punct cu pregătirea fizică și va redeveni acel Funsho pe care îl știam toți de la Rapid”, a spus Diosezgi, potrivit ProSport.

Rapid - Sepsi OSK 1-0

Alexandru Dobre a înscris în minutul 59, doar că VAR-ul a intervenit și Adrian Cojocaru, ”centralul” partidei, a întors faza după ce a fost sesizat un fault la portarul covăsnenilor, David Lazăr.

Rapid a câștigat în cele din urmă meciul în urma reușitei lui Alexandru Pașcanu din minutul 88. El a introdus mingea în poartă după o îmbulzeală în careul lui Sepsi, în urma unui corner.