Sportul redevine un refugiu pentru locuitorii din regiune, marcând un prim pas timid spre o aparentă normalitate. Un reportaj difuzat de CNN și realizat de Christina Macfarlane prezintă imagini cu reluarea activității sportive direct din inima orașului Gaza.

Pasiunea pentru sport învinge obstacolele

După o pauză forțată de peste 24 de luni, palestinienii au reușit să organizeze din nou meciuri de fotbal. Localnicii și-au unit forțele pentru a îndepărta resturile clădirilor distruse și a face practicabilă o suprafață de joc la jumătate din dimensiunile standard. Pe acest teren readus la viață au început deja să se desfășoare turnee locale.

Competiția le oferă jucătorilor șansa de a relua mișcarea, un lucru imposibil de la startul conflictului armat dintre Hamas și Israel. În ciuda peisajului dezolant, reluarea antrenamentelor și a meciurilor a readus zâmbetele pe chipurile celor prezenți la marginea terenului.