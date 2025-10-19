Nu va fi primit niciun fan al lui Maccabi Tel Aviv pe Villa Park

Oficialii clubului Aston Villa și primăria orașului Birmingham au decis să nu ofere fanilor lui Maccabi Tel Aviv locuri pe arena Villa Park, la partida din faza ligii din Europa League, care va avea loc pe 6 noiembrie. Decizia vine în contextul acuzațiilor de genocid după intervenția armatei israeliene în Fâșia Gaza.

În Birmingham aproape 35% din populație este de confesiune islamică, iar Lord Mayor al orașului este Zafar Iqbal, politician originar din Pakistan. Safety Advisory Group a decis că nu se va putea asigura protecția adecvată unui grup de câteva mii de fani ai lui Maccabi, așa că clubul a fost nevoit să notifice echipa oaspete și UEFA de această decizie controversată.

Premierul Starmer a declarat că e "o decizie total eronată"



Vestea nu a fost primită bine de premierul britanic Sir Keir Starmer, care a caracterizat-o ca "o decizie total eronată. Rolul poliției este de a se asigura că toți fanii fotbalului se pot bucura de joc, fără teama de violență sau intimidare".

Nigel Huddleston, membru al Parlamentului și fostul secretar din umbră pentru Cultură, Media și Sport, a declarat că "fotbalul și sportul au o putere enormă de a uni. Această decizie cedează forțelor urii și diviziunii. Spunem serios că în Marea Britanie modernă nu putem garanta siguranța evreilor pe străzile noastre și pe terenurile noastre sportive? Nu sunt de acord cu asta. Toate părțile interesate ar trebui să depună toate eforturile pentru a anula această decizie". Liderul conservator, Kemi Badenoch, a numit decizia "o rușine națională".

Foto - Getty Images

