Ediția din 2026 are trei etape în Bulgaria și una în Elveția

Giro d'Italia 2026 se va desfășura în perioada 8 - 31 mai, va cuprinde 21 de etape și se va întinde pe 3.459.1 kilometri. Ediția din acest an va avea plecarea din Bulgaria, cu trei etape organizate pe teritoriul țării vecine, între Nessebar și Sofia, pe o distanță de 550 de kilometri. O altă etapă se va desfășura în Elveția, între orașele Bellinzona și Cari. Bulgaria este și organizatoarea Tour of Bulgaria, competiție de categoria UCI Europe Tour 2.2, care a ajuns la a 76-a ediție. În perioada Războiului Rece, Tour of Bulgaria era considerată una dintre cele mai prestigioase curse în etape din Europa.

Podiumul ediției 2025 a fost ocupat de Simon Yates (Marea Britanie / Visma - Lease a Bike), Isaac del Toro (Mexic / UAE Team Emirates XRG) și Richard Carapaz (Ecuador / EF Education - EasyPost). Tricourile au fost câștigate de Mads Pedersen (clasamentul punctelor / Danemarca / Lidl - Trek), Lorenzo Fortunato (clasamentul cățărătorilor / Italia / XDS Astana Team), Isaac del Toro (clasamentul tinerilor / Mexic / UAE Team Emirates XRG), Dries De Bondt (clasamentul sprinterilor / Belgia / Decathlon - AG2R La Mondiale), Lorenzo Fortunato (clasamentul combativității / Italia / XDS Astana Team) și UAE Team Emirates XRG (clasamentul echipelor).

Echipele participante la Giro d'Italia 2026:

Alpecin - Premier Tech (Belgia), Decathlon CMA CGM (Franța), EF Education - EasyPost (SUA), Groupama - FDJ United (Franța), Lidl - Trek (Germania), Lotto - Intermarche (Belgia), Movistar Team (Spania), Netcompany INEOS Cycling Team (Marea Britanie), NSN Cycling Team (Elveția), Red Bull - Bora - Hansgrohe (Germania), Soudal - Quick-Step (Belgia), Team Bahrain Victorious (Bahrain), Team Jayco - AlUla (Australia), Team Picnic - PostNL (Olanda), Visma - Lease a Bike (Olanda), UAE Team Emirates XRG (Emiratele Arabe Unite), Uno - X Mobility (Norvegia), XDS Astana Team (Kazahstan) - UCI WorldTeams / Bardiani - CSF 7 Saber (Italia), Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team (Elveția), Team Polti VisitMalta (Italia), Tudor Pro Cycling Team (Elveția), Unibet Rose Rockets (Franța) - UCI ProTeams

Calendarul Giro d'Italia 2026:

Etapa 1 - 8 mai / Nessebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria) / 156 km, plat

Etapa 2 - 9 mai / Burgas (Bulgaria) - Veliko Trnovo (Bulgaria) / 220 km, deal

Etapa 3 - 10 mai / Plovdiv (Bulgaria) - Sofia (Bulgaria) / 174 km, plat

Pauză - 11 mai

Etapa 4 - 12 mai / Catanzaro - Cosenza / 144 km, plat

Etapa 5 - 13 mai / Praia a Mare - Potenza / 204 km, deal

Etapa 6 - 14 mai / Paestum - Napoli / 161 km, plat

Etapa 7 - 15 mai / Formia - Blockhaus / 246 km, munte

Etapa 8 - 16 mai / Chieti - Fermo / 159 km, deal

Etapa 9 - 17 mai / Cervia - Corno alle Scale / 184 km, deal

Pauză - 18 mai

Etapa 10 - 19 mai / Viareggio - Massa / 40.2 km, contratimp individual

Etapa 11 - 20 mai / Porcari - Chiavari / 178 km, deal

Etapa 12 - 21 mai / Imperia - Novi Ligure / 177 km, plat

Etapa 13 - 22 mai / Alessandria - Verbania / 186 km, deal

Etapa 14 - 23 mai / Aosta - Pila / 133 km, munte

Etapa 15 - 24 mai / Voghera - Milano / 136 km, plat

Pauză - 25 mai

Etapa 16 - 26 mai / Bellinzona (Elveția) - Cari (Elveția) / 113 km, munte

Etapa 17 - 27 mai / Cassano d'Adda - Andalo / 200 km, deal

Etapa 18 - 28 mai / Fai della Paganella - Pieve di Soligo / 167 km, plat

Etapa 19 - 29 mai / Feltre - Alleghe / 151 km, munte

Etapa 20 - 30 mai / Gemona del Friuli - Piancavallo / 199 km, munte

Etapa 21 - 31 mai / Roma - Roma / 131 km, plat

