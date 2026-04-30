Ediția din 2026 are trei etape în Bulgaria și una în Elveția
Giro d'Italia 2026 se va desfășura în perioada 8 - 31 mai, va cuprinde 21 de etape și se va întinde pe 3.459.1 kilometri. Ediția din acest an va avea plecarea din Bulgaria, cu trei etape organizate pe teritoriul țării vecine, între Nessebar și Sofia, pe o distanță de 550 de kilometri. O altă etapă se va desfășura în Elveția, între orașele Bellinzona și Cari. Bulgaria este și organizatoarea Tour of Bulgaria, competiție de categoria UCI Europe Tour 2.2, care a ajuns la a 76-a ediție. În perioada Războiului Rece, Tour of Bulgaria era considerată una dintre cele mai prestigioase curse în etape din Europa.
Podiumul ediției 2025 a fost ocupat de Simon Yates (Marea Britanie / Visma - Lease a Bike), Isaac del Toro (Mexic / UAE Team Emirates XRG) și Richard Carapaz (Ecuador / EF Education - EasyPost). Tricourile au fost câștigate de Mads Pedersen (clasamentul punctelor / Danemarca / Lidl - Trek), Lorenzo Fortunato (clasamentul cățărătorilor / Italia / XDS Astana Team), Isaac del Toro (clasamentul tinerilor / Mexic / UAE Team Emirates XRG), Dries De Bondt (clasamentul sprinterilor / Belgia / Decathlon - AG2R La Mondiale), Lorenzo Fortunato (clasamentul combativității / Italia / XDS Astana Team) și UAE Team Emirates XRG (clasamentul echipelor).
Echipele participante la Giro d'Italia 2026:
Alpecin - Premier Tech (Belgia), Decathlon CMA CGM (Franța), EF Education - EasyPost (SUA), Groupama - FDJ United (Franța), Lidl - Trek (Germania), Lotto - Intermarche (Belgia), Movistar Team (Spania), Netcompany INEOS Cycling Team (Marea Britanie), NSN Cycling Team (Elveția), Red Bull - Bora - Hansgrohe (Germania), Soudal - Quick-Step (Belgia), Team Bahrain Victorious (Bahrain), Team Jayco - AlUla (Australia), Team Picnic - PostNL (Olanda), Visma - Lease a Bike (Olanda), UAE Team Emirates XRG (Emiratele Arabe Unite), Uno - X Mobility (Norvegia), XDS Astana Team (Kazahstan) - UCI WorldTeams / Bardiani - CSF 7 Saber (Italia), Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team (Elveția), Team Polti VisitMalta (Italia), Tudor Pro Cycling Team (Elveția), Unibet Rose Rockets (Franța) - UCI ProTeams
Calendarul Giro d'Italia 2026:
Etapa 1 - 8 mai / Nessebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria) / 156 km, plat
Etapa 2 - 9 mai / Burgas (Bulgaria) - Veliko Trnovo (Bulgaria) / 220 km, deal
Etapa 3 - 10 mai / Plovdiv (Bulgaria) - Sofia (Bulgaria) / 174 km, plat
Pauză - 11 mai
Etapa 4 - 12 mai / Catanzaro - Cosenza / 144 km, plat
Etapa 5 - 13 mai / Praia a Mare - Potenza / 204 km, deal
Etapa 6 - 14 mai / Paestum - Napoli / 161 km, plat
Etapa 7 - 15 mai / Formia - Blockhaus / 246 km, munte
Etapa 8 - 16 mai / Chieti - Fermo / 159 km, deal
Etapa 9 - 17 mai / Cervia - Corno alle Scale / 184 km, deal
Pauză - 18 mai
Etapa 10 - 19 mai / Viareggio - Massa / 40.2 km, contratimp individual
Etapa 11 - 20 mai / Porcari - Chiavari / 178 km, deal
Etapa 12 - 21 mai / Imperia - Novi Ligure / 177 km, plat
Etapa 13 - 22 mai / Alessandria - Verbania / 186 km, deal
Etapa 14 - 23 mai / Aosta - Pila / 133 km, munte
Etapa 15 - 24 mai / Voghera - Milano / 136 km, plat
Pauză - 25 mai
Etapa 16 - 26 mai / Bellinzona (Elveția) - Cari (Elveția) / 113 km, munte
Etapa 17 - 27 mai / Cassano d'Adda - Andalo / 200 km, deal
Etapa 18 - 28 mai / Fai della Paganella - Pieve di Soligo / 167 km, plat
Etapa 19 - 29 mai / Feltre - Alleghe / 151 km, munte
Etapa 20 - 30 mai / Gemona del Friuli - Piancavallo / 199 km, munte
Etapa 21 - 31 mai / Roma - Roma / 131 km, plat
