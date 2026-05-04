În minutul 90+1, Steven Nsimba a marcat golul de 2-1, însă DInamo a reclamat vehement o poziție clară de ofsaid în care se afla atacantul Craiovei cu aproximativ 40 de secunde înainte ca mingea să intre în poartă. Vassaras susține că VAR-ul nu putea interveni la golul lui Nsimba din Craiova - Dinamo 2-1 Foștii arbitri Marius Avram sau Cristi Balaj au transmis clar că arbitrii din camera VAR, Cătălin Popa și Lucian Rusandu, ar fi trebuit să intervină și să observe poziția de osaid în care se afla Nsimba. La o zi după meci, Kyros Vassaras oferă un alt verdict. Președintele CCA susține că VAR-ul nu a putut interveni pentru că golul Craiovei a fost marcat într-un alt APP (n.r - attacking possession phase - punctul în care începe faza de atac). Cu alte cuvinte, Vassaras susține că pe parcursul celor 40 de secunde dintre ofsaid și gol, Dinamo a intrat în posesie și a pierdut balonul, astfel că faza de atac a Craiovei s-a resetat, iar VAR-ul nu mai avea dreptul să intervină la ofsaid-ul lui Nsimba. "Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR-ul nu are voie să intervină pentru nicio posibilă abatere înaintea acestui nou APP", a spus Kyros Vassaras, în analiza publicată pe site-ul FRF. Președintele CCA îl scoate vinovat la această fază exclusiv pe Adrian Vornicu, tușierul care nu a semnalizat ofsaid. VIDEO cu explicația lui Kyros Vassaras și înregistrarea din camera VAR, AICI.

CCA a publicat și înregistrarea din camera VAR din momentele în care era analizat golul Craiovei. "Au zis că aici, la mijlocul terenului, la Nsimba", se aude spunând centralul Szabolcs Kovacs către cei din camera VAR. "E alt APP demult!", spune unul dintre arbitrii din camera VAR, care adaugă: "Nu, nu, nu! Nu avem de ce să ne întoarcem. E ofsaid, dar sunt 7 metri înapoi, 7 pași... ia uite și tu unde e. S-a schimbat posesia, a dat-o Dinamo! Gol valabil numărul 7".

Explicația completă a lui Kyros Vassaras "Cu mult timp înaintea ca echipa Craiova să marcheze un gol, jucătorul acesteia se află în poziție de ofsaid. Din nefericire, ofsaidul nu a fost detectat de arbitrul asistent. Apoi, un fundaș al lui Dinamo, sub presiune, respinge mingea în direcția coechipierului său, care apoi o pasează la câțiva metri distanță către un jucător al Craiovei. Dacă în acest moment jucătorul Craiovei ar fi trimis imediat mingea în față către un coechipier, care se afla în interiorul sau în jurul suprafeței de pedeapsă, atunci, deoarece s-a marcat un gol, arbitrul VAR l-ar fi chemat pe arbitru pentru a revedea faza la monitor. Conform protocolului VAR, determinarea punctului în care începe faza de atac (APP) este subiectivă și este necesar ca arbitrul să decidă. Din cauză că echipa în apărare nu a avut controlul clar al mingii, adversarii ar fi marcat un gol în același APP și golul ar fi trebuit anulat pentru poziția de ofsaid. Chiar și în acest scenariu, dacă mingea este jucată înapoi și în jurul suprafeței de pedeapsă adversă, nu înseamnă neapărat sfârșitul APP-ului. Totuși, din contră, faza continuă, iar echipa în atac preia posesia mingii. Începe APP. O posesie lungă a mingii urmează fără ca echipa să înceapă un atac direct spre poarta adversă. Au avut loc 9 pase consecutive dintr-o parte în alta a terenului și chiar înapoi, în propria jumătate de teren, înainte de începerea clară a unei situații de atac. Conform protocolului VAR, APP poate avea loc chiar și după ce o echipă a avut o perioadă lungă de posesie a mingii, când avansează clar cu mingea către suprafața de pedeapsă adversă. Prin urmare, este necesar un nou APP să înceapă în condițiile menționate, având în vedere că situația cu pasele dintre jucători nu are loc aproape de suprafața de pedeapsă adversă. Ulterior, un jucător din echipa aflată în atac trimite o pasă lungă la nivelul solului (noul APP), mingea parcurge aproximativ 25 de metri, iar un jucător în apărare (de la Dinamo), fără a fi pus sub presiunea adversarului, pasează mingea înapoi către adversar. Ulterior, echipa în atac are o altă situație și marchează un gol fără să fi comis nicio altă abatere sau ofsaid în noul APP. Golul a fost marcat după aproape 40 de secunde în total, după faza de ofsaid din minutul 89:36 Concluzie: conform protocolului VAR, decizia de a acorda golul marcat în noul APP este corectă. VAR-ul nu are voie să intervină pentru nicio posibilă abatere înaintea acestui nou APP", a spus Kyros Vassaras.