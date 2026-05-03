Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar..."

În runda cu numărul 35 din Serie A, Inter a învins Parma, scor 2-0, după golurile lui Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, iar echipa lui Cristi Chivu a devenit matematic campioană: are un avans de 12 puncte față de a doua clasată Napoli, cu 3 etape rămase de jucat.

Reacția lui Cristi Chivu după ce a devenit campion în Italia și ca antrenor

După ce s-a bucurat pe teren alături de jucători și suporteri, Cristi Chivu a apărut la interviuri, iar în primă fază, la DAZN, i s-a transmis: "Ești parte din istoria lui Inter, nu știu dacă realizezi asta...".

Chivu a replicat: "Cred că am făcut parte din istoria lui Inter și înainte pentru că am câștigat trofee și ca jucător. Sunt fericit pentru băieți, pentru club, pentru fanii care ne-au susținut de la început. Au fost nevoiți să îndure dezamăgirea din sezonul trecut, însă băieții au muncit, și-au revenit și au regăsit motivația pentru a deveni competitivi. E un capitol important din istoria acestui club".

Chivu, care a devenit doar al doilea om din istoria lui Inter care cucerește titlul atât ca jucător, cât și ca antrenor - după Virgilio Fossati (1910 și 1930) - a vorbit și despre momentul în care și-a dat seama că poate cuceri Scudetto.

"Acest sezon a fost un maraton. Din fericire, am obținut cele mai multe puncte și am reușit să reacționăm bine după înfrângeri. În ianuarie și februarie, când am câștigat 14 dintre cele 15 meciuri, am realizat că putem câștiga titlul. Am depășit eliminarea din Champions League și eșecul din derby și am reușit să rămânem competitivi până la final", a mai spus Chivu.

Întrebat dacă va sărbători în aceste zile, Chivu a răspuns: "Nu vreau să fiu ipocrit, dar mă gândesc la finala Cupei Italiei. E normal că jucătorii s-au bucurat azi pe teren. E meritul lor și al clubului".