A câștigat Tour of Flanders, dar e investigat de organizatori

Starul ciclismului mondial a câștigat toate cele trei curse în care a luat startul în acest sezon, respectiv Strade Bianche, Milano - Sanremo și Tour of Flanders. În competiția din Belgia, Tadej Pogacar s-a impus chiar în fața rivalilor Mathieu van der Poel și Remco Evenepoel.

Campionul se află însă sub investigația organizatorilor, împreună cu alți câțiva cicliști, pentru că ar fi forțat trecerea de bariera peste o cale ferată aflată pe traseu, deși începuseră să fie avertizați că va trece un tren. "Au sărit trei tipi în mijlocul șoselei și au început să ne facă disperați semne să ne oprim. Nu aveam cum să ne oprim într-o secundă, mai ales că am crezut inițial că sunt protestatari care încearcă să ne blocheze trecerea", a fost scuza lui Pogacar.

În perioada următoare, acesta va concura în Paris - Roubaix (12 aprilie / Franța), Liege - Bastogne - Liege (26 aprilie / Belgia), Tour de Romandie (28 aprilie / Elveția), Tour de Suisse (17 iunie / Elveția) și Tour de France (4 iulie / Franța, Spania)

Slovenul este cel mai valoros ciclist al momentului

Tadej Pogacar (27 de ani) a concurat la profesioniști pentru Team Rog - Ljubljana (2017-2018) și UAE Team Emirates XRG (2019-prezent). Cu actuala formație a câștigat numeroase curse, printre care Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025), Giro d'Italia (2024), Tirreno - Adriatico (2021, 2022), Paris - Nice (2023), Volta a Catalunya (2024), UAE Tour (2021, 2022), Tour of Slovenia (2021, 2022), Tour of California (2019), Volta a la Comunitat Valenciana (2020), Volta ao Algarve (2019), Vuelta a Andalucia (2023), World Road Race Championships (2024, 2025), Tour of Flanders (2023, 2025, 2026), Liege - Bastogne - Liege (2021, 2024, 2025), Giro di Lombardia (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), Strade Bianche (2022, 2024, 2025, 2026), GP de Montreal (2022, 2024), Amstel Gold Race (2023), Milano - San Remo (2026), La Fleche Wallonne (2023, 2025), Tre Valli Varesine (2022, 2025) și Giro dell'Emilia (2024).

Cursele desfășurate deja din sezonul 2026 al UCI World Tour:

Tour Down Under - 20-25 ianuarie / 1. Jay Vine (UAE Team Emirates XRG / Australia), 2. Mauro Schmid (Team Jayco–AlUla / Elveția), 3. Harry Sweeny (EF Education–EasyPost / Australia)

Cadel Evans Great Ocean Road Race - 1 februarie / 1. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM / Danemarca), 2. Matthew Brennan (Visma–Lease a Bike / Marea Britanie), 3. Brady Gilmore (NSN Development Team / Australia)

UAE Tour - 16-22 februarie / 1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG / Mexic), 2. Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious / Italia), 3. Luke Plapp (Team Jayco–AlUla / Australia)

Omloop Het Nieuwsblad - 28 februarie / 1. Mathieu van der Poel (Alpecin– Premier Tech / Olanda), 2. Tim van Dijke (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Olanda), 3. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG / Belgia)

Strade Bianche - 7 martie / 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG / Slovenia), 2. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM / Franța), 3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG / Mexic)

Paris - Nice - 8-15 martie / 1. Jonas Vingegaard (Team Jumbo–Visma / Danemarca), 2. Daniel Martinez (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Columbia), 3. Georg Steinhauser (EF Education–EasyPost / Germania)

Tirreno - Adriatico - 9-15 martie / 1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates / Mexic), 2. Matteo Jorgenson (Visma–Lease a Bike / SUA), 3. Giulio Pellizzari (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Italia)

Milano - San Remo - 21 martie / 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Sovenia), 2. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team / Marea Britanie), 3. Wout van Aert (Team Jumbo–Visma / Belgia)

Volta a Catalunya - 23-29 martie / 1. Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike / Danemarca), 2. Lenny Martinez (Team Bahrain Victorious / Franța), 3. Florian Lipowitz (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Germania)

Tour of Bruges - 25 martie / 1. Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets / Olanda), 2. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech / Belgia), 3. Max Kanter (XDS Astana Team / Germania)

E3 Saxo Classic - 25 martie / 1. Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech / Olanda), 2. Per Strand Hagenes (Visma - Lease a Bike / Norvegia), 3. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG / Belgia)

Gent - Wevelgem - 29 martie / 1. Jasper Philipsen (Alpecin - Premier Tech / Belgia), 2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM / Danemarca), 3. Christophe Laporte (Visma - Lease a Bike / Franța)

Dwars door Vlaanderen - 1 aprilie / 1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers / Italia), 2. Wout van Aert (Visma - Lease a Bike / Belgia), 3. Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility / Norvegia)

Tour of Flanders - 5 aprilie) / 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Sovenia), 2. Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech / Olanda), 3. Remco Evenepoel (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Belgia)

Cursele care se vor desfășura în următoarele două luni:

Tour of the Basque Country (6-11 aprilie) / Paris - Roubaix (12 aprilie) / Amstel Gold Race (19 aprilie) / La Fleche Wallonne (22 aprilie) / Liege - Bastogne - Liege (26 aprilie) / Tour de Romandie (28 aprilie - 3 mai) / Eschborn - Frankfurt (1 mai), Giro d'Italia (8-31 mai)