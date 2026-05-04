Josep Guardiola (55 de ani) are motive de mulțumire. Pentru că echipa sa e în turație maximă pe finalul acestui sezon. La ora actuală, City are șase victorii succesive, în Premier League și în cele două competiții KO pe plan local.

Și, ca să ne dăm seama și mai bine în ce formă sunt Haaland și colegii săi, merită să pomenim și de golaverajul lui City, în aceste șase partide: 14-3! Mai mult decât atât, în această perioadă, formația din Manchester a învins marea rivală Arsenal de două ori. Mai întâi, în finala Cupei Ligii, scor 2-0, iar apoi în Premier League, scor 2-1.

Așadar, deși în clasamentul din Premier League, locul 1 e ocupat de Arsenal, de fapt, City e în postura „alergătorului“ care vine tare de urma.

Cu două meciuri mai puțin disputate, echipa lui Guardiola are prima șansă la titlu. Și, diseară, se poate apropia la doar trei puncte de Arsenal.

Așadar, Everton – Manchester City se anunță un meci spectaculos.