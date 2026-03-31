Bulgaria a învins Indonezia în finala turneului de la Jakarta

Reprezentativa antrenată de Aleksandar Dimitrov s-a impus în turneul FIFA Series 2026 - Indonezia, care a avut loc la Jakarta (Gelora Bung Karno Stadium). În semifinale s-au înregistrat rezultatele Indonezia - Saint Kitts și Nevis 4-0 și Insulele Solomon - Bulgaria 2-10. În finala mică Saint Kitts și Nevis a trecut de Insulele Solomon 4-2, în timp ce Bulgaria s-a impus la limită (1-0), în finala contra Indoneziei.

Bulgaria, care ocupă locul al 86 în clasamentul FIFA, i-a avut în lot pe Dimitar Mitov (Aberdeen), Rosen Bozhinov (Pisa), Hristiyan Petrov (Heerenveen), Martin Georgiev (AEK Atena), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv), Filip Krastev (Goztepe), Marin Petkov (Al Taawoun), Vladimir Nikolov (Korona Kielce) și Martin Minchev (KS Cracovia).

FIFA Series sunt turnee amicale organizate de forul fotbalistic mondial, care le permite echipelor să-și îmbunătățească clasamentele. Aceste competiții se desfășoară pe sistem semifinale - finale sau cu meciuri stabilite în prealabil. Victoria aduce trei puncte sau calificarea în finală, pentru fiecare remiză, echipele vor primi un punct, iar câștigătoarea după lovituri de departajare mai primește încă un punct.

Rezultatele celorlalte turnee amicale organizate de FIFA:

FIFA Series Australia

(Melbourne Rectangular Stadium, Melbourne / Stadium Australia, Sydney)

China - Curacao 2-0

Australia - Camerun 1-0

Camerun - China 2-0

Australia - Curacao (31 martie)

1. Camerun 3p, 2. Australia 3p, 3. China 3p, 4. Curacao 0p

FIFA Series Azerbaidjan

(Sumgayit City Stadium, Sumgait)

Azerbaidjan - Saint Lucia 6-1

Azerbaidjan - Sierra Leone 1-1 (9-8 d.l.d.)

(Oman s-a retras, după izbucnirea conflictului din Iran)

1. Azerbaidjan 5p, 2. Sierra Leone 1p, 3. Saint Lucia 0p

FIFA Series Kazahstan

(Astana Arena, Astana)

Kazahstan - Namibia 2-0

Namibia - Comoros 0-0

Kazahstan - Comoros (31 martie)

1. Kazahstan 3p, 2. Namibia 2p, Comoros 1p

FIFA Series Noua Zeelandă

(Eden Park, Auckland)

Chile - Insulele Capului Verde 4-2

Noua Zeelandă - Finlanda 0-2

Insulele Capului verde - Finlanda 1-1 (4-2 d.l.d.)

Noua Zeelandă - Chile 4-1

1. Finlanda 4p, Noua Zeelandă 3p, Chile 3p, Insulele Capului Verde 2p

FIFA Series Puerto Rico

(Juan Ramon Loubriel Stadium, Bayamón)

Puerto Rico - Guam 4-0

Insulele Virgine Americane - Samoa Americană 5-2

Puerto Rico - Insulele Virgine Americane 2-0

Samoa Americană - Guam 0-6

1. Puerto Rico, 2. Insulele Virgine Americane, 3. Guam, 4. Samoa Americană

FIFA Series Rwanda A

(Amahoro Stadium, Kigali)

Rwanda - Grenada 4-0

Kenya - Estonia 1-1 (4-5 d.l.d.)

Rwanda - Estonia 2-0

Grenada - Kenya 0-3

1. Rwanda, 2. Estonia, 3. Kenya, 4. Grenada

FIFA Series Rwanda B

(Kigali Pele Stadium, Kigali)

Aruba - Macao 4-1

Tanzania - Liechtenstein 0-1

Aruba - Liechtenstein 4-1

Macao - Tanzania 0-6

1. Aruba, 2. Liechtenstein, 3. Tanzania, 4. Macao

FIFA Series Uzbekistan

(Pakhtakor Central Stadium, Tashkent)

Venezuela - Trinidad și Tobago 4-1

Uzbekistan - Gabon 3-1

Gabon - Trinidad și Tobago 2-2 (3-2 d.l.d.)

Uzbekistan - Venezuela 0-0 (5-4 d.l.d.)

1. Uzbekistan 5p, 2. Venezuela 4p, 3. Gabon 2p, 4. Trinidad și Tobago 1p

Foto - Team Bulgaria (FB)