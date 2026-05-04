Selecţionerul Gheorghe Hagi l-a felicitat pe antrenorul Cristian Chivu, care a câştigat, duminică seară, titlul de campion al Italiei cu Internazionale Milano.

Mesajul lui Gică Hagi pentru Cristi Chivu

”Felicitări, Cristian Chivu pentru cucerirea titlului de campion în Serie A cu Inter! Un rezultat uriaş si o confirmare a muncii tale extraodinare!”, a scris Hagi pe Facebook.

Formaţia Internazionale Milano a câştigat, duminică seară, pentru a 21-a oară campionatul Italiei, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în confruntarea cu Parma, din etapa a 35-a.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist, scrie News.ro.

Champions League, ”pata” pe sezonul fantastic al lui Inter

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.