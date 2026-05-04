Probleme serioase pentru FIFA! Nu vrea nimeni să difuzeze Mondialul în China și India

Totodată, nu a fost obţinut un acord în ceea ce priveşte transmiterea turneului pe teritoriul Chinei, despre care FIFA a spus că reprezenta aproape 49,8% din totalul orelor de difuzare la nivel global pe toate platformele digitale şi de socializare de la Cupa Mondială din 2022.

Compania Sony a purtat de asemenea discuţii, dar a decis să nu înainteze o ofertă pentru drepturile de difuzare ale turneului final în India, a specificat o altă sursă care avea cunoştinţă despre acest demers.

În India, asocierea comună Reliance-Disney a înaintat o ofertă de 20 de milioane de dolari pentru drepturile de televizare pentru Cupa Mondială, reprezentând doar o parte din ceea ce a cerut FIFA, dar care nu a fost acceptată de forul mondial, au transmis luni două surse pentru Reuters.

Milioane de fani ai fotbalului din cele mai populate două naţiuni ale lumii ar putea să nu aibă posibilitatea să vadă meciurile de la turneul final al Cupei Mondiale care începe luna viitoare din cauza unui blocaj privind drepturile de difuzare în India, iar în ceea ce priveşte China încă nu a fost luată o decizie, relatează Reuters.

Eșec la negocieri

FIFA nu a furnizat deocamdată o reacţie pe această temă pentru Reuters.

Reliance-Disney, asociere comună condusă de compania Reliance a miliardarului Mukesh Ambani, nu a oferit până acum un comentariu în acest sens, dar nici compania Sony.

Lipsa unui acord confirmat de difuzare a meciurilor cu India şi China reprezintă un lucru neobişnuit la acest moment.

La ultimele ediţii ale Cupei Mondiale, incluzându-le pe cele din 2018 şi 2022, televiziunea chineză de stat CCTV a cumpărat drepturile de difuzare în avans şi a început promovarea evenimentului şi a reclamelor dedicate sponsorilor cu mai multe săptămâni înaintea debutului turneului.

CCTV, care are acoperire mare pe televiziune şi platformele digitale, nu a răspuns deocamdată pe marginea acestei chestiuni.

China a fost responsabilă de 17,7%, iar India de 2,9% din totalul telespectatorilor de la turneul final din 2022.

Cele două ţări împreună au fost responsabile de 22,6% din totalul serviciilor digitale de streaming dedicate Cupei Mondiale.

Turneul final din 2026 începe la 11 iunie, ceea ce înseamnă că mai sunt doar cinci săptămâni pentru obţinerea unui acord, pentru configurarea infrastructurii de transmisie şi pentru vânzarea pachetului de publicitate.

Pentru India, FIFA a cerut iniţial suma de 100 de milioane de dolari pentru drepturile de difuzare privind Cupa Mondială din 2026 şi cea din 2030, au precizat surse care au ales să îşi păstreze anonimatul pentru că negocierile sunt private.

La precedenta difuzare în India a ediţiei Cupei Mondiale din 2022, compania Reliance a achiziţionat singură drepturile de difuzare pentru suma de 60 de milioane de dolari, fiind anunţată cu 14 luni înaintea debutului turneului din Qatar.

Tragerea la sorţi a turneului a atras peste 110 de milioane de urmăritori în online pe toate platformele.

Reliance şi Disney au format de atunci o asociere comun ca o forţă dominantă în spectrul media din India şi în mediul de streaming online, iar ofertă făcută către FIFA de 20 de milioane de dolari arată puterea de negociere pe care grupul indian o manifestă.

FIFA a mai redus serios din pretenţiile sale privind suma de 100 de milioane de dolari, dar în acelaşi timp nu a fost interesată de oferta făcută de Reliance de 20 de milioane de dolari.

Reliance-Disney, care a cheltuit miliarde pe drepturile de difuzare la cricket, consideră că turneul final al Cupei Mondiale va avea un interes mai scăzut în rândul telespectatorilor din India pentru că este organizat în SUA, Canada şi Mexic, iar majoritatea meciurilor vor fi difuzate după miezul nopţii în această ţară.

Milioane de fani în China

China are în jur de 200 de milioane de suporteri ai fenomenului fotbal, mai mult decât oricare altă ţară de pe glob, dar nu a reuşit să închege echipe de nivel înalt, în parte din cauza abordării cluburilor care aleg jucători dintr-o bază de selecţie foarte redusă.

Totodată, în India fotbalul nu se bucură de acelaşi interes comercial de nivel crescut precum cricketul care este cel mai îndrăgit sport, iar diminuarea publicităţii a scăzut ca urmare a războiului din Iran, conflictul a redus şi mai mult aşteptările privind încasările din venituri.

''Fotbalul este un segment de nişă în India'', a mai transmis sursa apropiată negocierilor.

Sony, care are canale de televiziune şi o aplicaţie dedicată de streaming în India, a hotărât de asemenea să nu achiziţioneze drepturile de difuzare de la FIFA, nereprezentând un interes economic pentru grup.

''Nu a mai rămas mult timp la dispoziţie dar nu voi considera că este un impas. Ci mai degrabă faptul că suntem la finalul unui joc de şah cu câteva mutări rămase de efectuat'', a spus Rohit Potphode, partener administrator pentru sport în cadrul agenţiei de publicitate Dentsu India.