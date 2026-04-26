Tragic! A murit la doar 21 de ani după ce a fost lovit de o maşină

Ciclistul belgian Milan Bral şi-a pierdut viaţa sâmbătă, la doar 21 de ani, la două zile după ce a fost lovit violent de un autoturism în timp ce se antrena la Ronde, în Belgia. Era considerat una dintre speranţele acestui sport.

El a fost lovit violent de o maşină joi la prânz, în timpul unui antrenament, la o intersecţie din Ronse, în Belgia, potrivit publicaţiei locale Niewsblad.

Grav rănit, ciclistul, considerat una dintre speranţele ciclismului, a fost transportat de urgenţă la spitalul universitar din Gent, unde a decedat în cele din urmă.

Poliţia nu este încă în măsură să se pronunţe asupra circumstanţelor precise ale accidentului, dar echipa sa, Dovy Keukens-FCC, i-a adus deja un omagiu pe reţelele de socializare. „Cu o imensă tristeţe trebuie să ne luăm rămas bun de la ciclistul şi coechipierul nostru Milan Bral. În urma accidentului grav suferit, din păcate nu a reuşit să câştige lupta. S-a stins din viaţă la spital, înconjurat de cei dragi”, a scris echipa într-o postare pe Facebook.

„Milan a fost pentru noi mult mai mult decât un simplu ciclist. A fost un tip minunat, un adevărat coechipier, cineva care era mereu gata să-i ajute pe ceilalţi şi care ocupa un loc cald şi important în cadrul echipei noastre. Era apreciat de toţi şi ne va lipsi enorm. Milan va face mereu parte din echipa noastră. Gândurile noastre se îndreaptă către familia sa, prietenii săi şi toţi cei care l-au iubit. Le dorim multă putere şi alinare în această perioadă deosebit de dificilă”, a adăugat Dovy Keukens-FCC.

Nepot al fostului ciclist profesionist Sep Vanmarcke, Milan Bral reuşise să se claseze în top 10 la mai multe curse din Belgia de la începutul sezonului şi era considerat una dintre speranţele ciclismului belgian.