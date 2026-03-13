"Avem discuţii foarte bune. ASO ne oferă şanse foarte, foarte bune pentru candidatura din 2029, cu condiţia ca Berlinul să fie implicat", a explicat Thomas Hofmann, preşedintele "Grand Depart Allemagne", agenţiei de presă germane SID, o filială a AFP.

Turul Franței ar putea începe la Berlin în 2029

"Sub ce formă va fi - o etapă completă, un prolog sau o cursă contracronometru etc. - rămâne de definit, la fel ca şi întregul traseu, care trebuie încă finalizat în diferitele regiuni", a adăugat Hofmann.

Iniţial, iniţiativa viza ca Turul Franţei să aibă startul în Germania în 2030, cu ocazia celei de-a 40-a aniversări a Reunificării Germaniei (3 octombrie 1990), cu etape în trei landuri, Saxonia, Saxonia-Anhalt şi Turingia. Însă cea de-a 40-a aniversare a căderii Zidului Berlinului, în 2029, ar fi mai semnificativă.

„Berlin 2029 şi căderea Zidului în 1989”

"Evident, o candidatură germană cu Berlinul ar fi mai puternică. Pentru mine, ca francez, dar şi pentru mulţi alţi europeni, acest eveniment este legat în primul rând de căderea Zidului Berlinului în noiembrie 1989. Ar fi un semnal foarte puternic pentru mine: Berlin 2029 şi căderea Zidului în 1989", a explicat în ianuarie, responsabilul Turului Franţei, Christian Prudhomme, pentru televiziunea publică germană ARD.

Landul Berlin a indicat în februarie postului local de televiziune publică RBB că studiază posibilitatea de a găzdui Turul şi că poartă discuţii cu celelalte trei state regionale (Saxonia, Saxonia-Anhalt şi Turingia), în special pentru a studia costurile şi a stabili un plan de finanţare.

Praga, capitala Cehiei, şi Slovenia, ţara lui Tadej Pogacar, cvadruplu câştigător al Turului, sunt, de asemenea, interesate de startul Marii Bucle în 2029.

Turul Franţei a pornit din Germania de patru ori: în 1965 de la Koln, în 1980 de la Frankfurt, în 1987 din Berlinul de Vest şi în 2017 de la Dusseldorf.

Între 2022 şi 2027, Turul va fi început o singură dată din Franţa (în 2025 la Lille). Startul a avut loc la Copenhaga în 2022, Bilbao (Spania) în 2023, Florenţa (Italia) în 2024. Anul acesta, Turul va avea startul la Barcelona, iar în 2027 în oraşul scoţian Edinburgh.

Agerpres