Dorinel Munteanu și-a exprimat bucuria că echipa sa a obținut un punct in extremis. Antrenorul sibienilor le-a solicitat tuturor celor care țin la club să fie alături de Hermannstadt, pentru a îndeplini primul obiectiv, respectiv salvarea de la retrogradare.

Reacția lui Dorinel Munteanu după Unirea Slobozia - Hermannstadt 2-2

Ulterior, Munteanu a promis că va construi o echipă puternică, dacă va avea la dispoziție timp.

„Adversarul și-a dorit și el foarte mult, ca și noi. Nu ne-a ieșit nimic în prima repriză, putea să fie 2-0, au avut penalty, dar portarul a făcut o partidă bună.

Am încercat să controlăm jocul în repriza a doua, pot să spun că astăzi și-au făcut treaba foarte, foarte bine și sunt bucuros, îi felicit pentru acest punct muncit, spun eu, pe care putem să mai facem calcule, să fim pregătiți pentru jocurile de baraj.

Nu știu dacă în echipă nu este un moral bun, ar trebui ca toată lumea să fie lângă echipă și să o susțină. De la începutul anului s-a început prost, nu am reușit să fac din decembrie foarte multe, să schimb, am adus niște jucători, dar trebuie toți să punem umărul ca să salvăm echipa, indiferent de condiții, pentru că primul obiectiv este să salvez echipa.

După voi construi, dacă vor avea răbdare și timp și dacă ne vom înțelege, vom construi o echipă foarte puternică.

Este o situație delicată, au fost foarte multe probleme în ultimul timp, jucători plecați, gândul multora nu este la echipă, dar le rezolvăm prin a salva echipa. Suntem obligați să câștigăm ultimele două etape, trebuie să putem”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviuri.

Caseta confruntării