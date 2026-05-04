Rapid - CFR Cluj, ora 20:30, LIVE TEXT

Giuleștenii au șansa revanșei după seria de rezultate negative care au dus echipa pe locul cinci, cu 32 de puncte și departe de titlul fixat ca obiectiv pentru acest sezon. Rapid a câștigat un singur meci în play-off, 3-2 cu Dinamo, iar acum are șansa de a urca pe locul patru în cazul unui succes cu CFR Cluj.

Pentru Rapid, care nu-i va avea la dispoziție pe Marian Aioani și Claudiu Petrila, meciul reprezintă o șansă importantă de a urca pe locul patru, care va asigura, în mare măsură, participarea la barajul pentru cupele europene din acest sezon.

În contextul în care Universitatea Cluj sau Universitatea Craiova ar urma să câștige Cupa României (adică primele două clasate), locul doi va duce spre Europa League, iar locul trei va merge direct în Conference League, urmând ca a patra poziție să joace un meci de baraj cu o echipă din play-out.

În prezent, locul patru este ocupat de Dinamo, care a pierdut în această etapă pe terenul celor de la Universitatea Craiova, scor 2-1.

De partea cealaltă, CFR Cluj nu-și permite pași greșiți în lupta pentru titlu. Ardelenii au 37 de puncte și sunt obligați să câștige pentru a ține pasul cu primele după clasate.

Pentru Constantin Gâlcă, actualul tehnician al Rapidului, duelul cu CFR Cluj va fi meciul cu numărul 100 ca antrenor principal în SuperLigă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 53 de ori, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, de 19 ori s-au impus clujenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.