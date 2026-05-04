Veste uriașă primită de Dan Șucu, chiar în timpul haosului de la Rapid

Genoa, echipa lui Dan Șucu, s-a salvat matematic de la retrogradare

Genoa, echipa la care Dan Șucu a devenit acționar majoritar în decembrie 2024, va juca și în sezonul următor în Serie A. "Grifonul" s-a salvat matematic de la retrogradare luni seară.

Aflată pe locul 14, cu 40 de puncte, Genoa este la 12 lungimi în fața poziției a 18-a ocupată de Cremonese, care a pierdut contra lui Lazio (1-2). Echipa antrenată de Daniele De Rossi își îndeplinește astfel obiectivul cu trei runde înainte de final.

În sezonul trecut, cu Patrick Vieira pe bancă, Genoa a încheiat pe locul 13. Formația din Liguria ar putea urca până pe 12 până la finalul acestei stagiuni, în funcție de rezultatele pe care le va obține în partidele cu Fiorentina, AC Milan și Lecce.

