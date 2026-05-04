Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

FCSB mai are puțin peste două săptămâni la dispoziție pentru a instala un antrenor cu licență Pro, care să conducă echipa măcar la barajul de Conference League.

Imediat după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, pe 21 aprilie, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica a fost însărcinat să găsească un nou antrenor pentru FCSB. Președintele Consiliului de Administrație ar fi întocmit o listă cu mai mulți tehnicieni, însă patronul pare că s-a răzgândit.

Gigi Becali: "Eu decid antrenorul, nu Mihai Stoica!"

Becali anunță ferm acum că el va fi cel care va decide noul antrenor de la FCSB.

"Nu știu dacă va fi antrenor român, habar n-am. Decizia nu este la Mihai Stoica, ci la mine. Când o să iau decizia, o să știți. O să iau decizia când voi vreau eu. Nu am nicio listă", a spus Gigi Becali, luni, pentru PRO TV.

Rămâne de văzut dacă, în acest caz, Gigi Becali va trece peste anunțul categoric făcut de Mihai Stoica în perioada recentă, potrivit căruia este exclus ca un antrenor român să fie numit la FCSB.

Mihai Stoica a exclus din primul moment numirea unor antrenori precum Marius Șumudică, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Laurențiu Reghecampf. În opinia oficialului de la FCSB, niciun antrenor român cu licență Pro și liber de contract nu ar putea să antreneze la formația roș-albastră în prezent.

Gigi Becali a anunțat că va insista pentru revenirea lui Elias Charalambous

După ultimul meci de campionat, 0-1 contra celor de la Csikszereda, Gigi Becali a anunțat că va lua legătura cu Elias Charalambous cu câteva zile înaintea primului baraj de Conference League. Patronul de la FCSB vrea să îl convingă pe cipriot să revină la FCSB măcar pentru cele două posibile jocuri.

În cazul în care Charalambous va spune din nou nu unei reveniri la FCSB atât de rapide, Gigi Becali va fi nevoit să se orienteze către un alt antrenor. Dispensa interimarilor Lucian Filip și Alin Stoica expiră după ultimul joc din play-out, contra lui FC Hermannstadt.

