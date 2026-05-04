Imediat după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, pe 21 aprilie, Gigi Becali a anunțat că Mihai Stoica a fost însărcinat să găsească un nou antrenor pentru FCSB. Președintele Consiliului de Administrație ar fi întocmit o listă cu mai mulți tehnicieni, însă patronul pare că s-a răzgândit.

Gigi Becali: "Eu decid antrenorul, nu Mihai Stoica!"

Becali anunță ferm acum că el va fi cel care va decide noul antrenor de la FCSB.

"Nu știu dacă va fi antrenor român, habar n-am. Decizia nu este la Mihai Stoica, ci la mine. Când o să iau decizia, o să știți. O să iau decizia când voi vreau eu. Nu am nicio listă", a spus Gigi Becali, luni, pentru PRO TV.

Rămâne de văzut dacă, în acest caz, Gigi Becali va trece peste anunțul categoric făcut de Mihai Stoica în perioada recentă, potrivit căruia este exclus ca un antrenor român să fie numit la FCSB.

Mihai Stoica a exclus din primul moment numirea unor antrenori precum Marius Șumudică, Nicolae Dică, Toni Petrea sau Laurențiu Reghecampf. În opinia oficialului de la FCSB, niciun antrenor român cu licență Pro și liber de contract nu ar putea să antreneze la formația roș-albastră în prezent.