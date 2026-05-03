Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu, a câștigat titlul de campioană în Serie A, după ce a învins Parma,

Cristi Chivu, campion cu Inter în Serie A! Imagini memorabile după victoria cu Parma

În runda cu numărul 35 din Serie A, Inter a învins Parma, scor 2-0, după golurile lui Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, iar echipa lui Cristi Chivu a devenit matematic campioană: are un avans de 12 puncte față de a doua clasată Napoli, cu 3 etape rămase de jucat.

Sărbătoare a început pe "Giuseppe Meazza" imediat după fluierul final, cu 75.000 de fani în tribune. Jucătorii lui Cristi Chivu au intrat pe teren și au sărbătorit alături de suporteri cel de-al 21-lea Scudetto din istoria clubului. 

Tot stadionul a scandat numele lui Cristi Chivu, moment în care antrenorul român s-a dus în fața peluzei, a salutat la rândul său și a făcut semn către jucătorii săi, lăsând de înțeles că ei ar trebui aclamați.

Sărbătoarea Interului a continuat cu un foc de artificii spectaculos. Trofeul de campioană va fi acordat după ultimul meci de acasă, cu Verona, pe 17 mai.

Chivu are șansa eventului!

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Inter are șansa de a obține eventul. Finala Cupei Italiei contra lui Lazio se joacă miercuri, 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, în direct pe VOYO.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

Giuseppe Marotta: "Chivu poate rămâne la Inter timp de mulți ani. Am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta"

Înainte de joc, Giuseppe Marotta și-a făcut apariția la DAZN, unde a vorbit pe larg despre sezonul excelent al lui Cristi Chivu. Președintele lui Inter a vorbit despre dorința clubului de a-l avea "timp de mulți ani" pe antrenorul român.

"Am fost optimiști în legătură cu Chivu încă de la început. Îl cunoșteam bine pentru că a lucrat cu noi și la echipele de tineret. Nu mă așteptam la un sezon atât de bun - cu toate că există acea mică bilă neagră legată de eliminarea din Champions League, însă și ea face parte din sport.

Cred că poate rămâne cu noi timp de mulți ani și am fi mândri dacă s-ar întâmpla asta pentru că a plecat de la noi, de la echipele de juniori. Ar fi un motiv în plus de mândrie pentru întregul club.

Alegerea lui Chivu cu siguranță nu a fost una la întâmplare pentru că avea toate calitățile necesare. Nu am avut niciodată dubii în privința sa, iar acum are un sezon extraordinar", a spus Marotta, la DAZN.

