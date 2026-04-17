Este internat în Spitalul Tauli din Sabadell

Ciclistul spaniol Jaume Guardeno rămâne în stare critică, după ce a suferit răni grave într-o coliziune cu un vehicul, în urma unui accident petrecut la finalul lunii trecute. Incidentul a survenit pe 31 martie, în timpul unei ședințe de pregătire.

În timpul antrenamentului, Guardeno a pierdut controlul bicicletei, care a alunecat din cauza unei pietre aflate pe carosabil, cea ce a dus la coliziunea cu o mașină. Acesta rămâne internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Tauli din Sabadell (Catalunia), echipa sa transmițând că "starea sa rămâne critică, deși stabilă în limitele gravității afecțiunii sale, și este sub monitorizare constantă, fiind programat să fie supus unor proceduri suplimentare în zilele următoare pentru a-i ajuta recuperarea".

Echipa sa trebuia să debuteze în Turul Franței, în acest an

Jaume Guardeno Roma (23 de ani) este născut la Altea (Comunitatea Valenciană) și a fost legitimat la echipele de amatori InfinObras - Zafiro (2020), Bathco Cycling Team (2021) și Caja Rural - Alea (2022-2023), înainte să fie recrutat de Caja Rural - Seguros RGA (2023-prezent).

Printre rezultatele sale remarcabile se numără câștigarea cursei Bidasoko Itzulia (2023) și un loc secund în Vuelta a la Comunidad de Madrid (2023), dar și a tricourilor în Vuelta a Castellon (sprint, 2022), Bidasoko Itzulia (puncte, 2023), Volta a Portugal (cel mai bun tânăr ciclist, 2023 și 2024), Vuelta a la Comunidad de Madrid (puncte, 2023 / cel mai bun tânăr ciclist, 2023), plus un loc 14 în Vuelta a Espana (2025).

Echipa sa urmează să debuteze în Turul Franței în acest an, la clubul din Pamplona sponsorizat de grupul bancar Grupo Caja Rural mai fiind legitimați cicliști precum Iuri Leitao, Fernando Barcelo, Sebastian Berwick, Abner Gonzalez, Alex Molenaar, Joel Nicolau sau Eduard Prades.

Foto - jgr_10 (Instagram)