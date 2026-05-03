Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

În runda cu numărul 35 din Serie A, Inter a învins Parma, scor 2-0, după golurile lui Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, iar echipa lui Cristi Chivu a devenit matematic campioană: are un avans de 12 puncte față de a doua clasată Napoli, cu 3 etape rămase de jucat.

Lautaro Martinez, după titlul cucerit de Inter: "Chivu a adus o nouă energie și entuziasm"

Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul și golgheterul lui Inter, a revenit după accidentare și a jucat aproximativ 25 de minute în partida contra Parmei.

Pentru campionul mondial cu Argentina este al treilea Scudetto la Inter. Lautaro Martinez a vorbit despre impactul avut de Cristi Chivu în vestiar, după patru ani în care Simone Inzaghi a fost la cârma echipei.

"Chivu a adus o nouă energie, a adus entuziasm. Chiar și cu Simone Inzaghi am avut patru ani impresionanți, dar în acest sezon cred că aveam nevoie de o schimbare.

După acea finală de Liga Campionilor pierdută, Chivu a venit și ne-a oferit energie, ne-a făcut pe toți să zâmbim, inclusiv la antrenamente.

Ce e special la acest grup de la Inter? Dorința de a câștiga, mentalitatea de a cuceri trofee. Anul trecut, am ratat titlul la doar un punct. Acum, avem o nouă finală și mergem să o câștigăm", a spus Lautaro Martinez, la DAZN.