Lautaro Martinez a venit la interviu și a spus tot despre Cristi Chivu, după titlul cucerit cu Inter

Inter Milano a cucerit titlul de campioană cu numărul 21 în Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a învins Parma (2-0), duminică seară, și și-a asigurat matematic trofeul.

În runda cu numărul 35 din Serie A, Inter a învins Parma, scor 2-0, după golurile lui Marcus Thuram și Henrikh Mkhitaryan, iar echipa lui Cristi Chivu a devenit matematic campioană: are un avans de 12 puncte față de a doua clasată Napoli, cu 3 etape rămase de jucat.

Lautaro Martinez, după titlul cucerit de Inter: "Chivu a adus o nouă energie și entuziasm"

Lautaro Martinez (28 de ani), căpitanul și golgheterul lui Inter, a revenit după accidentare și a jucat aproximativ 25 de minute în partida contra Parmei.

Pentru campionul mondial cu Argentina este al treilea Scudetto la Inter. Lautaro Martinez a vorbit despre impactul avut de Cristi Chivu în vestiar, după patru ani în care Simone Inzaghi a fost la cârma echipei.

"Chivu a adus o nouă energie, a adus entuziasm. Chiar și cu Simone Inzaghi am avut patru ani impresionanți, dar în acest sezon cred că aveam nevoie de o schimbare.

După acea finală de Liga Campionilor pierdută, Chivu a venit și ne-a oferit energie, ne-a făcut pe toți să zâmbim, inclusiv la antrenamente.

Ce e special la acest grup de la Inter? Dorința de a câștiga, mentalitatea de a cuceri trofee. Anul trecut, am ratat titlul la doar un punct. Acum, avem o nouă finală și mergem să o câștigăm", a spus Lautaro Martinez, la DAZN.

Chivu are șansa eventului!

La primul său sezon plin ca antrenor în Serie A, Cristi Chivu a reușit performanța de a cuceri titlul la pas contra rivalelor Napoli, AC Milan sau Juventus. Inter are de departe cel mai bun atac, nu mai puțin de 82 de goluri marcate în 35 de etape.

Inter are șansa de a obține eventul. Finala Cupei Italiei contra lui Lazio se joacă miercuri, 13 mai, pe Stadio Olimpico din Roma, în direct pe VOYO.

Singura pată din acest sezon al lui Inter este reprezentată de eliminarea din Champions League încă din faza play-off-ului pentru optimi, după 2-5 la general contra norvegienilor de la Bodo/Glimt.

